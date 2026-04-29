Tanto Universidad de Chile, como Colo Colo, hicieron de esta semana su propia reestructuración interna. Claro, no tiene que ver con planteles y cosas así, sino más bien con la parte directiva de sus concesionarias.

Mientras que en Azul Azul se definió que la cabeza institucional sería Cecilia Pérez, tras la salida de Michael Clark, en Colo Colo Aníbal Mosa profundizó su poder. Ahora, Blanco y Negro se transformó casi en un monopolio del de origen sirio.

En ese sentido, vale decir que las relaciones entre ambas dirigencias no son amigables, necesariamente. Específicamente, Cecilia Pérez parece tener un tema importante con Aníbal Mosa, lo que ha quedado claro con sus declaraciones sobre el mandamás de Blanco y Negro.

ver también La intervención en la Junta de Blanco y Negro que sacó aplausos de pie: “Muchos Vidal y muchos Valdivia”

Las declaraciones de Cecilia Pérez sobre Aníbal Mosa

A principios del año pasado, cuando empezaba el rumbo de la Copa Libertadores para Colo Colo y la U, sucedió un impasse en Blanco y Negro. Carlos Cortés agredió a Aníbal Mosa en una junta de directorio.

Preguntada sobre ese acontecimiento específico, la propia Cecilia Pérez sentenció a Mosa y criticó su actitud. “La violencia es mala siempre, y yo lo dije en su minuto, cuando tú eres dirigente de un club y actúas muchas veces tratando mal a otros, no es un buen ejemplo“, dijo por ese entonces la ex ministra de Piñera.

Anteriormente, ya había hablado mal del mandamás de Colo Colo, en el contexto del arbitraje del TAS por la situación vivida en el duelo entre Huachipato y el Cacique. La Universidad de Chile puso, entonces, un reclamo con resta de puntos para el cuadro albo, por la comunicación de Jorge Almirón con la banca, pese a una prohibición.

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Histriónico y deslenguado: el estilo Mosa en Blanco y Negro.

Aníbal Mosa salió a criticar duramente la petición del Bulla y, por ende, Cecilia Pérez le respondió directamente. “Ese caballero que habla tan destemplado no me gusta. Nunca compartí esas descalificaciones personales que me molestan. Me gusta hablar desde el conocimiento y no descalificando a los dirigentes, no es el sello nuestro. Muchas veces ese caballero se pierde y habla más desde la barra brava, debería dar un ejemplo“, sentenció.

“Nuevamente, las palabras de Aníbal Mosa muestran que no es un ejemplo de dirigente; le habla a la barra y le hace mal al fútbol. Ese tipo de declaraciones se transforman en violencia, dentro y fuera de los estadios. Muchos años hemos luchado porque los delincuentes no estén en los estadios. Esas palabras incitan al odio y debería comportarse como un dirigente del fútbol chileno”, cerró, entonces, la mandamás de Azul Azul.

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Diplomática, pero tajante: el estilo de Cecilia Pérez en Azul Azul.

Esto demuestra que Cecilia Pérez no tiene en muy alta estima al líder del archirrival. ¿Acaso se avecinan tiempos de críticas cruzadas desde ambos bandos? Lo cierto es que, por ahora, ambos dirigentes encabezan los cuatro representantes de la ANFP para el Consejo de la Federación de Fútbol de Chile, por lo que se cruzarán en más de una ocasión.

En resumen…

Cecilia Pérez asumió la presidencia de Azul Azul tras la salida de Michael Clark.

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Aníbal Mosa consolidó su poder en Blanco y Negro tras la reciente reestructuración directiva.

La presidenta de la U criticó a Mosa por sus declaraciones sobre el arbitraje del TAS.