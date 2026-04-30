Neymar le mete presión a Carlo Ancelotti y sueña con ir al Mundial: “Ojalá pueda estar”

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y los jugadores de los distintos equipos clasificados muestran sus armas, para así estar en la lista definitiva de los entrenadores.

Uno de los futbolistas que espera entrar por la ventana a la Copa del Mundo es una estrella, pero venida a menos. Estamos hablando de Neymar, que sueña con tener una chance de defender la camiseta de la selección brasileña.

Desde que asumió en el Scratch el italiano Carlo Ancelotti el astro de Santos no ha tenido chances, principalmente por su bajo rendimiento y condición físico, sin embargo, el puntero está teniendo regularidad y sueña con una opción.

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Neymar presiona a Ancelotti con el Mundial

Neymar jugó en el empate de Santos 1-1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la Copa Sudamericana, y los reporteros argentinos no dudaron en preguntarle, en su paso por Buenos Aires, por el Mundial.

“Sí, claro que pienso en el Mundial. Todo jugador brasileño quiere estar ahí. Ojalá pueda estar“, sentenció sin dudar un poco el ex jugador de FC Barcelona.

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Carlo Ancelotti tiene que armar la nómina de Brasil. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

Por último, y con la cara llena de risa, dio a conocer su definición soñada en la Copa del Mundial de 2026: “una Final entre Argentina y Brasil sería espectacular“.

Brasil ha sufrido por las lesiones de Rodrygo Goes y Estevao, por lo que es probable que Neymar se suba por la puerta de atrás y defienda a Brasil en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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En síntesis

Neymar declaró su intención de disputar el Mundial 2026 tras jugar con Santos en Argentina.

declaró su intención de disputar el tras jugar con Santos en Argentina. El delantero brasileño proyecta una final ideal entre Argentina y Brasil para la próxima cita.

y para la próxima cita. La lesión de Rodrygo Goes y Estevao facilitaría el regreso del astro al equipo de Ancelotti.