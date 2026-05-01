La selección de Uruguay recibió un duro e inesperado golpe: Giorgian de Arrascaeta se lesionó y su presencia en la Copa del Mundo está en veremos.

La Celeste de Marcelo Bielsa es una potencia del fútbol, aunque con el Loco al mando han ido de más a menos. La cita planetaria es la ocasión ideal para validar su trabajo o terminar de darle la razón a las críticas. Claro que en su planificación, no estaba la baja de una de sus estrellas.

Uruguay espera por De Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta es uno de los mejores jugadores de América. Hace años que lidera a Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores. De esos futbolistas que no fue a Europa porque en Brasil ya lo tiene todo y con playa. Qué mejor.

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En el último partido del Mengao por el torneo de clubes más importante de América se enfrentaron a Estudiantes de La Plata. El uruguayo sufrió una fuerte caída y esto provocó una fractura de clavícula. Las alarmas en Montevideo se encendieron.

De Arrascaeta fue operado con éxito en Brasil y en la zona afectada se le fijó placas y tornillos. Le deberían dar el alta en las próximas horas, pero a falta de 41 días para que inicie la Copa del Mundo de 2026, los plazos dan muy justo o simplemente no dan.

Se estima que la recuperación de Giorgian de Arrascaeta debería durar cerca de 50 días, por lo que Marcelo Bielsa tendrá que tomar la decisión definitiva si lo espera hasta el final o decide considerar a otro jugador. Cada día será clave para ver cómo va su avance.

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De Arrascaeta se lesionó ante Estudiantes. Imagen: Getty

Uruguay integra el Grupo H de la Copa del Mundo, donde debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita. El 21 del mismo mes se medirá ante Cabo Verde y cerrará la primera fase el 26 ante España. De Arrascaeta quiere decir presente.