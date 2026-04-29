Jorge Acuña es de esos personajes queridos del fútbol nacional. Entre sus tantas historias, habló de la vez que Marcelo Bielsa lo contactó para volver a la selección chileno.

El ex jugador de Universidad Católica tuvo una destacada carrera, llegando a defender a La Roja y también estar en Europa. Sin embargo, algunas decisiones lo hicieron alejarse del primer plano futbolístico. Claro que el Kike contó que todo pudo ser distinto.

El llamado de Marcelo Bielsa a Kike Acuña

Jorge Acuña era un habitual en la selección chilena, pero a mediados de 2007 partió al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y terminó despareciendo del radar de La Roja, justo en la llegada de Marcelo Bielsa y el mejor momento de La Roja. Pese a esto, Kike contó que pudo ser parte de la generación dorada.

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“Hay un antes y después para mí como jugador, porque pasas a ser conocido por todo Chile. Tuvo muy buenos partidos por la selección. Fui criticado también, pero es parte de. Entre suma y resta, creo que tuve una buena participación, estuve a la altura. No sentí presión nunca, creo que rendí bien. Me dolió dejar de ser parte de la selección por irme a Sudáfrica“, explicó a En La Lupa de RedGol.

“Esa herida no sanó. Después yo dejo Sudáfrica y vuelvo a Chile para volver a la selección y a mí me llama Marcelo Bielsa para presentarme en la selección y yo me fracturo el dedo del pie, el quinto metatarsiano y ahí es donde parte toda mi vida fuera de las canchas. Se me vino el mundo abajo“, detalló Acuña.

Esta situación ocurrió en 2010 cuando defendía la camiseta de Unión San Felipe. Bielsa lo consideró, pero la lesión no le permitió unirse a los trabajos del rosarino. Desde ese momento, Acuña comenzó a hacer más noticia fuera que dentro de la cancha. Hasta hoy se pregunta qué habría pasado si el físico no lo traiciona.

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“Lo pasé mal… y bien. Siempre pienso qué hubiera pasado si me presento de Pinto Durán y hubiera formado parte de ese grupo increíble que al final consiguió… porque Pablo Contreras estuvo y éramos de la misma edad. Haber estado ahí y haber formado parte es distinto, porque quedas en la historia del fútbol chileno con algo bonito“, cerró Jorge Acuña.