Cada vez que Arturo Vidal hace noticia en Argentina, la mayor parte del tiempo es para ser objeto de burlas por parte de los medios de comunicación. Pero hay ciertas excepciones donde se le pone en el nivel que corresponde.

Es el caso del diario deportivo Olé, quien colocó al King en una selecta lista de figuras del fútbol mundial que visitaron ese país para jugar duelos oficiales por torneos internacionales. Lo anterior, a raíz de la visita del brasileño Neymar en la última semana por Copa Sudamericana.

Recordemos que Vidal estuvo en Argentina cuando Colo Colo disputó los cuartos de final en Libertadores, cuando en el duelo de vuelta cayeron por la cuenta mínima ante River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

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En Argentina ponen a Arturo Vidal junto a Pelé y Neymar

El posteo que realizó Olé en su cuenta de Instagram, ya cuenta con más de 48,6 mil me gusta y otros 2,9 mil comentarios, mostró una lista de 10 figuras del fútbol mundial que jugaron al otro lado de la Cordillera, y por los puntos.

En la nómina junto a Vidal aparece el brasileño Neymar por duplicado, gracias a sus duelos contra Vélez Sarsfield por Copa Libertadores 2012 y el reciente con San Lorenzo. Además de Pelé en la final del máximo torneo continental en 1963 contra Boca Juniors.

También se menciona al neerlandés Johan Cruyff con Ajax ante Independiente en la Copa Intercontinental 1972, Ronaldinho con Atlético Mineiro ante Arsenal en 2013, Marcelo con Fluminense a Argentinos Juniors en 2023, Vinicius con Flamengo ante River en 2018, y quienes vinieron este año, Lucas Paquetá en la Recopa ante Lanús y el inglés Jesse Lingard con Corinthians ante Platense.

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En síntesis