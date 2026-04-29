Gabriel Castellón ha recibido más de algún cuestionamiento en Universidad de Chile. Sin embargo, un peso pesado como Sergio “Superman” Vargas le entregó su apoyo.

Desde que Johnny Herrera partió del Romántico Viajero en 2019, costó bastante que un arquero lograra consolidarse en ese lugar. Fernando de Paul, Hernán Galíndez, Cristóbal Campos y Cristopher Toselli lo intentaron sin éxito, hasta la llegada de Castellón.

El respaldo de Sergio Vargas a Gabriel Castellón

Gabriel Castellón arribó en 2024 y de inmediato Gustavo Álvarez, quien lo había dirigido en Huachipato, le entregó los guantes. Más allá de algunos errores, el DT argentino siempre lo apoyó y el formado en Santiago Wanderers se transformó en figura.

ver también U de Chile ya mira el rival internacional para el amistoso: “Se sabrá tras la fase regular”

Si bien en este 2026 Castellón no ha mostrado su mejor nivel, para Sergio Bernabé Vargas las críticas son injustas. El ídolo de Universidad de Chile respaldó el trabajo del meta de 32 años y aseguró que no le ve mucha lógica a los cuestionamientos. “A veces encuentro exacerbada la crítica hacia Castellón”, indicó el argentino en Tipsters.

“En la mayoría de los partidos que ha jugado siempre ha estado correcto, otros partidos ha andado muy bien, algunos partidos no ha andado tan bien. Creo que en general su rendimiento ha sido bueno, de bueno a muy bueno te diría“, explicó Vargas.

Gabriel Castellón suma 92 partidos en U. de Chile. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

“Hay algo que al hincha de la U, al medio, como que no le acomoda de Castellón. Yo creo que en ese sentido, no sé si será su personalidad, lo que transmite quizás. Tengo que buscarlo por ese lado, porque en la parte específica técnica, no ha tenido tantos partidos malos, como para la crítica que se le hace“, complementó Superman.

El ganador de seis títulos en Universidad de Chile sabe que Gabriel Castellón ha tenido equivocaciones, pero asegura que no han sido determinantes. “Ha tenido errores como todos los arqueros, pero muy pocos errores yo creo. Menos mal, pobrecito porque si no imagínate cómo lo despedazarían“, cerró Sergio Vargas.