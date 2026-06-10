Además de estrenar "D13 Mundial", Canal 13 reforzará su programación deportiva con espacios que repasarán los goles, resultados y jugadas más destacadas de la Copa del Mundo.

Este jueves comienza la esperada Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, un torneo que mantendrá la atención de millones de fanáticos durante más de un mes. En ese contexto, Canal 13 preparó una programación especial para acompañar la máxima fiesta del fútbol.

La cuenta regresiva ya terminó y desde este 11 de junio hasta el 19 de julio las mejores selecciones del planeta competirán por levantar el trofeo más importante del deporte.

Con el objetivo de acercar toda la emoción del certamen a los espectadores, Canal 13 cerró un acuerdo inédito que le permitirá acceder a los resúmenes de los 104 partidos del Mundial. Estos contenidos serán emitidos diariamente durante todo el torneo en horario estelar, justo después de “Teletrece Central”.

Canal 13 estrena su parrilla mundialera

La cobertura se realizará a través de un programa especial llamado “D13 Mundial”, espacio que será conducido por Ignacio Valenzuela, Juan Cristóbal Guarello y Gonzalo Jara.

Cada noche, el trío analizará los principales acontecimientos de la jornada, repasando los resultados, las jugadas más destacadas y todos los goles del campeonato.

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“Estamos muy entusiasmados con la cobertura que tenemos preparada en el 13 para el Mundial, porque podremos entregar a nuestra audiencia lo mejor de cada jornada, los goles, las polémicas, las grandes historias y todos los momentos que marcarán esta Copa del Mundo. Y lo haremos en horario prime con Ignacio, Juan Cristóbal y Gonzalo repasando cada noche lo más importante del Mundial con análisis, debate y toda la pasión que genera el fútbol”, cuenta al respecto Andrés Canales, productor ejecutivo de Deportes del 13.

Sin embargo, “D13 Mundial” no será el único espacio dedicado a la Copa del Mundo dentro de la señal. Además del ya anunciado programa “De Buena Fuente Mundial”, Canal 13 reforzará su cobertura a través de sus distintas plataformas.

En la señal 2, T13 en Vivo y la aplicación 13Go, espacios como “Entretiempo” y “Micrófono Abierto” también centrarán sus contenidos en el torneo, analizando cada jornada, los resultados, los goles y todas aquellas jugadas que marcarán la conversación durante el certamen.

“D13 Mundial” debutará este jueves y se emitirá después de “Teletrece Central”, llevando cada noche el resumen y análisis de lo más destacado de la cita planetaria a través de las pantallas de Canal 13, 13Go y el canal de YouTube de la estación.