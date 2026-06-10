La Roja sigue sin tener definido el técnico que dirigirá el próximo proceso eliminatorio. "Han entrevistado a cuatro DT", aseguraron.

La previa de la Copa del Mundo nos imbuye con el espíritu mundialista. La Selección de Chile jugó dos amistosos con combinados que pondrán los pies en la cita planetaria, con resultados discordantes.

Mientras Chile no pudo hacer mucho ante Portugal (aunque sacó un resultado que aparenta un duelo apretado), frente a la República Democrática del Congo, La Roja mostró una buena cara y terminó llevándose el partido.

Nicolás Córdova resaltó lo logrado por la Selección, incluso en el duelo perdido. Pese a esto, su continuidad no está asegurada y varias voces sugieren que esta gira por Europa fue su despedida de la Adulta. Al parecer ya están en búsqueda de su remplazo.

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Buscan con celeridad remplazante para Nicolás Córdova

Si bien se ve muy confiado en su futuro al mando de la Selección Chilena, en Pauta de Juego revelaron información que aleja a Nicolás Córdova del banco de La Roja. Esto fue lo que señaló Fernando Agustín Tapia, quien cree que las métricas no estarán presentes en los amistosos post mundialistas de septiembre.

“La información que tengo es que el cambio de técnico viene ahora. Van a echar mano a las cuotas que han recibido del nuevo contrato de comercialización. Y ya entrevistaron a cuatro entrenadores“, empezó diciendo FAT.

“No sé cuáles son los DT entrevistados. Pero, sé que el que está llevando esto y está absolutamente empoderado es Felipe Correa (gerente de selecciones). Mientras, Milad se preocupó de agarrar un puestito en la FIFA, lo mismo Yungue, que ahora quiere ser presidente de la Federación”, agregó.

“La idea es que esto sea anunciado post Mundial. Y que arranque el nuevo seleccionador en los partidos de septiembre. Eso sí, es muy difícil imaginarse el nombre”, cerró Fernando Agustín Tapia.

Nico Córdova tendría sus días contados en La Roja | Photosport

En resumen…

La Selección Chilena disputó dos partidos amistosos en Europa frente a Portugal y RD Congo.

disputó dos partidos amistosos en Europa frente a Portugal y RD Congo. El gerente Felipe Correa lidera la búsqueda y ya entrevistó a cuatro entrenadores.

lidera la búsqueda y ya entrevistó a cuatro entrenadores. El entrenador Nicolás Córdova dejaría la banca de Chile y su reemplazo debutaría en septiembre.