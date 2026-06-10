La Selección Chilena no participará en una Copa del Mundo por tercera vez al hilo. Sin embargo, estamos imbuidos del espíritu mundialista.

Se acerca un nuevo Mundial de forma inminente. Y, esta vez, no podremos ver a la Selección Chilena haciendo de las suyas. Será la tercera vez consecutiva que esto sucede, igualando la mayor cantidad de ausencias seguidas de La Roja en una Copa del Mundo a nivel histórico.

En realidad, La Roja ha clasificado a nueve Copas del Mundo. La primera fue en 1930, cuando la Selección Chilena ganó su primer partido a nivel de esta cita, ante México (3-0).

La última vez que la Selección Chilena participó de una Copa del Mundo fue, mientras tanto, en 2014, en Brasil, cuando los comandados por Jorge Sampaoli fueron eliminados desde la tanda de penales por los locales.

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Los equipos que más han aportado a la conformación de La Roja mundialista

Varios equipos han sido los que han aportado jugadores para que la Selección Chilena juegue los mundiales. En 1930, eso sí, el aporte es polémico, porque aún el fútbol no era profesional en nuestro país y muchos futbolistas tenían doble militancia.

No obstante, se puede hacer un ranking de los equipos que más jugadores han aportado a la cita planetaria. Los tres primeros lugares de esta tabla de clasificación histórica son, evidentemente, para los tres grandes chilenos. De ellos, sólo Colo Colo aportó en cada Mundial jugado por La Roja, ya que existía antes de la profesionalización del deporte en nuestro país, acontecida en 1933.

En el recorrido por cada Mundial podemos destacar el de 1962, cuya Selección Chilena estuvo enriquecida por el Ballet Azul. Con nueve de 22 jugadores, la Universidad de Chile fue el elenco que mayoritariamente conformó el equipo nacional que más lejos ha llegado en una Copa del Mundo.

Otro hito a destacar es que en las últimas dos presentaciones mundialistas, los equipos extranjeros superaron a los nacionales en representación. Así, en 2010, 16 de los jugadores de La Roja militaba en el exterior, mientras que en 2014 eran 18.

Lista completa de los equipos que más han aportado jugadores para La Roja en los mundiales

Puesto Club País Cantidad de Veces 1. Colo-Colo Chile 45 2. Universidad de Chile Chile 35 3. Universidad Católica Chile 27 4. Unión Española Chile 11 5. Santiago Wanderers Chile 8 6. Cobreloa Chile 5 7. Palestino Chile 3 8. Club América México 3 9. Audax Italiano Chile 2 10. Everton Chile 2 11. Santiago Morning Chile 2 12. La Cruz (Valparaíso) Chile 2 13. Udinese Italia 2 14. Juventus Italia 2 15. Real Sociedad España 2 16. Internacional de Porto Alegre Brasil 2 17. Inter de Milán Italia 1 18. River Plate Argentina 1 19. FC Barcelona España 1 20. Boca Juniors Argentina 1

Hay que considerar que también hubo otros equipos que aportaron jugadores una única vez en la historia de la Copa del Mundo. Estos son: Magallanes, San Luis de Quillota, Rangers de Osorno, Fernández Vial, Newcastle United (Inglaterra), Valencia (España), Santos (Brasil), FC Basilea (Suiza) o Flamengo (Brasil).