Si bien no fue hace tanto tiempo, la aceleración tecnológica y los cambios abruptos son la tendencia en estos últimos años.

Hace 12 años, la Selección Chilena miraba con ansias el inminente comienzo del Mundial de Brasil 2014. Todos estaban esperanzados con la participación de La Roja en la Copa del Mundo, a sabiendas de que se contaba con una verdadera Generación Dorada, potenciada con la presencia de Jorge Sampaoli.

Ya todos sabemos cómo sucedieron las cosas finalmente. Chile venció de forma épica a España, le ganó a Australia y cayó con Países Bajos, quedando segundo del Grupo B. En el duelo de octavos de final se topó con Brasil y allí, pese al empuje mostrado por los jugadores nacionales, la Selección se despidió producto de una definición desde los doce pasos.

Palo de Pinilla, penales errados y gol de Alexis mediante, esa participación en el Mundial de Brasil la vivimos con especial fervor, pese a que aún faltaba la guinda de la torta, con la Copa América que se jugó al año siguiente. No obstante, la cita planetaria nunca más estuvo al alcance de La Roja y, hasta ahora, es la última Copa del Mundo que pudimos aprovechar.

El famoso palo de Pinilla | Photosport

12 años que no pasan en vano

La pregunta salta sobre nuestro camino: ¿Qué pasaba en Chile la última vez que La Roja fue a un Mundial de fútbol? Si hacemos un recorrido general rápido, lo más evidente es que no existía TikTok, ni la Inteligencia Artificial estaba desarrollada. Uber venía recién desembarcando en nuestro país y de Rappi, ni hablar. Tampoco COVID era una palabra que quisiera decir algo y ninguno de los que celebró los triunfos de la Selección de forma masiva en Santiago, pensaba que ese lugar sería denominado Plaza Dignidad.

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Son 12 años y no pasan en vano. Es por eso que en RedGol nos subimos al auto de Martin McFly y retrocedimos las manijas del reloj, para ver qué encontramos a la hora de retroceder a ese mundo nacional pretérito.

¿Qué pasó el 2014, la última vez que Chile fue al Mundial?

Michelle Bachelet venía de asumir su segundo mandato (en marzo), tras ganar en la segunda vuelta a Evelyn Matthei, con el 62,17% de los votos.

En enero, La Haya había hecho un fallo histórico sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú, dándole a los peruanos una zona marítima que antes era de ocupación nacional.

El 1 de abril, un terremoto sacudió el norte de nuestro país. El epicentro fue en las cercanías de Iquique y la magnitud de 8.2 Mw. Al otro día, una réplica de 7,7 Mw volvió a asustar a la población nortina.

Uno de los incendios urbanos más grandes de los que se tenga memoria en nuestro país, ocurrió en Valparaíso el 12 de abril. Más de 3 mil viviendas fueron destruidas y 12 mil personas quedaron damnificadas.

Colo Colo consiguió su estrella número treinta al ganar el Campeonato de Clausura, aventajando por nueve puntos a la Universidad Católica. Equipos como Rangers, Cobreloa, Deportes Antofagasta y Deportes Iquique estaban en Primera.

Esteban Paredes celebrando la 30 | Photosport

“Nicolás tiene dos papás”: el cuento promovido por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) fue presentado y provocó un importante debate en el país.

Fue un año de marchas estudiantiles, también. Dos grandes antes del Mundial, para exigir la gratuidad universal y el fin al lucro sin condiciones. La primera fue el 8 de mayo y fue seguida por una desarrollada el mismísimo 10 de junio.

Las intensas lluvias invernales provocaron el desborde del río Forrahue, en la Región de Los Lagos, provocando inundaciones y dejando 250 viviendas bajo el agua.

En televisión, triunfan programas como Fatmagül, Las mil y una noche y En su Propia Trampa, con el tío Emilio.

La famosa teleserie turca era transmitida por Mega.