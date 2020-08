Felipe Scolari recuerda el fatídico 1-7 ante Alemania: "Errores que no volverían a pasar ni en mil años"

El candidato a la banca de Colo Colo, Luiz Felipe Scolari, recordó uno de los partidos que los brasileños necesitan borrar de sus memorias: la goleada recibida ante Alemania en Belo Horizonte en una de las semifinales de la Copa del Mundo 2014.

En conversación con Infobae, el adiestrador brasileño cuenta que es el partido más doloroso que le toco dirigir "porque nosotros no conseguimos cambiar la actitud. Pensábamos una cosa, cuando digo nosotros me refiero a mí y a los integrantes del cuerpo técnico".

Agregando que "los jugadores intentaron, pero cuando imaginábamos algo diferente sufríamos un gol. Cuando íbamos al ataque creamos cuatro o cinco ocasiones muy buenas, pero después padecíamos un gol. Fue una derrota que quedó muy marcada en Brasil y en el resto del mundo. Una derrota dolorosa que no pudimos evitar. No tuvimos la capacidad de modificar esa situación debido al juego que Alemania presentó en aquel partido. Por eso, fue la derrota más triste que he sufrido".

Scolari en la banca del Palmeiras (Getty Images)

Curiosamente Filipao asegura que no está arrepentido del planteamiento brasileño esa fatídica tarde en el Mineirao.

"No me arrepiento. Fue pensado, estudiado, pero salió mal. Algunas cosas salieron equivocadas y no volverían a pasar en mil años, pero así sucedieron. Entonces, no se puede pensar ahora que tenía que cambiar el planteo, aquel jugador o aquello", aseguró.

Finalizando con un "no, no, no. Ellos (jugadores) tuvieron culpa. Yo tuve culpa y la calidad fue la de Alemania. Tenemos que aceptar que un día fuimos altamente inferiores y el rival tuvo un gran juego para hacer todo correcto.