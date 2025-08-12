Será sin duda alguna una de las decisiones de la Conmebol que marcará un antes y un después en la lucha por un grave problema que se ha tomado la actividad en el último tiempo.

Estas comenzarán a regir durante los octavos de final de la Copa Libertadores, como también de la Copa Sudamericana, donde hay solo un representante en estas instancias: Universidad de Chile.

Una decisión que va de la mano con la lucha que lleva adelante la FIFA con un grave problema que se toma la actividad, especialmente en los últimos años tanto en Europa y en este lado del mundo.

Decisión de la Conmebol sorprende a todos los hinchas sudamericanos: Chile muy atento

Con el inicio de la fase de los 16 mejores tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, la Conmebol toma una sorpresiva decisión en la lucha contra una problemática que se ha tomado el fútbol.

El Consejo de la FIFA aprobó, hace poco tiempo, eliminar de raíz todos los comportamientos discriminatorios y racistas tanto dentro como fuera de la cancha en el fútbol mundial.

En esa línea, el ente rector del balompié sudamericano anunció el lanzamiento de un sistema de protección online que va en el combate del racismo y el abuso en las redes sociales.

Además, se establece un trabajo conjunto para detectar amenazas en tiempo real y tomar acciones concretas contra los responsables, sin importar el lugar del continente en donde se encuentren.

El fútbol chileno ha vivido episodios de sanciones desde la Conmebol por actos de racismo de sus hinchas. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Así funciona el nuevo sistema que sorprende a los hinchas en redes sociales

La Conmebol anunció que este sistema estará vigente durante los días de partidos tanto de la Libertadores como Sudamericana. Su foco, dicen, serán las plataformas digitales mediante inteligencia artificial y análisis humano.

Con nombre Threat Matrix, realizada por la empresa Signify, esta plataforma detecta publicaciones con lenguaje racista, amenazante o discriminatorio para reportar los casos más graves a las autoridades locales, según corresponda.

Además, está creado para informar a los clubes para que tomen medidas internas como prohibición de acceso a los estadios, e incluso para solicitar sanciones a plataformas como Instagram, X o Facebook, por ejemplo.

El fútbol chileno en la mira de la FIFA y en Sudamérica

En enero de 2024 llegó el castigo más fuerte por parte de la FIFA por cánticos racistas y xenofóbicos en sus partidos de Eliminatorias Sudamericanas.

El Comité de Disciplina de la FIFA sancionó con el cierre parcial del estadio para el duelo ante Bolivia de septiembre de aquel año. Esto por el comportamiento discriminatorio de sus hinchas en las tribunas.

No ha sido la primera vez. Hace poco, tanto Palestino como Universidad de Chile han sufrido sanciones de parte de la Conmebol por temas de racismo de sus hinchas en los distintos encuentros.

