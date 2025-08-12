Universidad de Chile vivió momentos de tensión en la última semana del mercado de fichajes, que cerró el pasado 7 de agosto, donde los azules lograron sumar dos nuevos nombres para sus filas.

Con Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez como nuevos integrantes del plantel del técnico Gustavo Álvarez, se habló de la distancia que marcó el técnico con la dirigencia al no sumar un tercer hombre.

Algo que, tras que se cerró el libro de pases de mitad de temporada, el entrenador argentino quiso dar una vuelta rápida de página, para seguir adelante sin rencor.

Una situación que, ya lo dijo tras Unión Española, y que ahora lo volvió a repetir en la conferencia previa al duelo contra Independiente por la Copa Sudamericana 2025.

Gustavo Álvarez asegura que ahora sólo se preocupa de los jugadores que están en U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

Álvarez dio vuelta la página en la U

Fue Gustavo Álvarez quien fue consultado sobre cómo quedó el ambiente en la interna de Universidad de Chile, teniendo en cuenta los rumores que marcaron distancia con la dirigencia de Azul Azul.

“Particularmente no tuve distracciones y los jugadores tampoco, el club tampoco. Del mercado no hablamos más y creo en el circulo virtuoso que tiene que ver con una consecución de buenas actuaciones y resultados, que no los espero, los genero”, explicó.

En ese sentido, marca el camino que quiere para su equipo y cómo van trabajando semana a semana para conseguir los objetivos fundamentales para la U.

“Tiene que ver con la buena energía. Me preocupo del parte médico, si está bien entrena todo el plantel con normalidad. Eso es parte que las cosas estén bien, jugadores deportivamente todos en alta de salud, compitiendo por un lugar, buen entrenamiento, elevar rendimiento competir y lograr resultado. Eso hay que generarlo”, detalló.

