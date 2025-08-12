¿Lo quiere dirigir en la Roja? La majestuosa frase de Gustavo Álvarez sobre Felipe Loyola

Un partidazo se jugará este miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, porque Universidad de Chile recibe a Independiente en el Nacional.

Los azules quieren dar el primer golpe en calidad de local, para así soñar con una clasificación a los cuartos de final del certamen continental, el mismo que ganaron en 2011.

La U se medirá ante el Rojo, que tiene a los chilenos Luciano Cabral, Pablo Galdames y Felipe Loyola en sus filas, situación que analizó el entrenador laico Gustavo Álvarez.

Gustavo Álvarez alaba a Felipe Loyola, figura de Independiente

Gustavo Álvarez, uno de los entrenador que suena como potencial DT de la selección chilena, alabó las condiciones de los chilenos del Rojo, sobre todo a Felipe Loyola, quien en cualquier momento da el salto a Europa.

“Muy buenos jugadores, Independiente tiene un plantel de jerarquía y los chilenos no son excepción. Pablo Galdames y su trayectoria hablan por si solo. Cabral lo conozco desde Argentinos Juniors y es muy talentoso”, señaló.

Gustavo Álvarez analiza el partido de la U ante Independiente. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Sin embargo, sobre el formado en Colo Colo recibió más elogios de Álvarez: “Loyola es un jugador que está en permanente crecimiento, crece día a día y no tiene techo“.

Felipe Loyola y Gustavo Álvarez se miden, pero pronto pueden estar en el mismo bando.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Independiente por la Copa Sudamericana?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente se jugará este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas en el Nacional.