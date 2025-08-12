Universidad de Chile está cumpliendo una buena temporada de la mano del técnico Gustavo Álvarez, donde está peleando por la Liga de Primera, además del los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, hay nombres que llaman la atención para estar presentes en la selección chilena, donde el técnico interino Nicolás Córdova quiere una lista de jugadores de proyección.

Esto, para los dos duelos en que se cerrará la participación de la Roja en las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde el equipo nacional quedó sin chances ni para ir al repechaje.

En ese sentido, ya hay un jugador de Universidad de Chile que está listo dentro de los convocados, porque el técnico gusta de su talentoso juego: Lucas Assadi.

Lucas Assadi ya fue llamado por el técnico Ricardo Gareca. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Lucas Assadi será pieza clave en la Roja

Así también lo destacó Patricio Yáñez en ESPN Chile, donde asegura que el rendimiento actual de Lucas Assadi en Universidad de Chile le abre todas las opciones.

“Ya ha estado en la selección. Va a estar convocado y debe estar convocado, depende lo que vaya a plantear Nicolás Córdova para ser titular”, explicó en una primera instancia.

En ese sentido, compañeros del panel lo comparan con Luciano Cabral, donde Yáñez, más allá del momento del formado en la U, hace una advertencia para llevarlo.

“Hay que irse con cuidado con Lucas Assadi, porque después puede tener un partido bajo, donde no tenga el tono que está teniendo”, explicó.

