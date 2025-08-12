Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar este miércoles a Independiente, por el primer partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en el Estadio Nacional.

Los azules, que tendrán su último entrenamiento esta tarde en el Centro Deportivo Azul, ya tienen definida su formación estelar, donde destaca que no estará Marcelo Díaz.

Por su parte, el técnico Gustavo Álvarez abre una lista de citación más amplia al ser un torneo internacional, donde incluso se mete uno de los jugadores que estaba “cortado”.

La U contará con variantes para tapar a sus lesionados, por lo mismo, uno de los que se sube al bus con los azules será Antonio Díaz, quien entra por la lesión de Matías Sepúlveda.

Antonio Díaz aparece desde los “cortados” a los citados en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U tiene sus jugadores para la Sudamericana

Universidad de Chile sorprende con algunos nombres para el duelo ante Independiente por la Copa Sudamericana, donde el técnico Gustavo Álvarez hizo correr la lista.

Según informa Emisora Bullanguera, entre los defensores aparece Ignacio Tapia y el retornado David Retamal, mientras que Antonio Díaz vuelve a las citaciones, quien será suplente de Felipe Salomoni por ese sector de la cancha.

En los juveniles también se ganan un espacio Flavio Moya e Ignacio Vásquez, quienes también tendrán opciones de sumar minutos ante los argentinos en el Estadio Nacional.

Revisa la lista de citados de U de Chile:

Porteros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli

Defensas: Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia, David Retamal

Volantes: Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano, Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Sebastián Rodríguez, Flavio Moya, Antonio Díaz

Delanteros: Lucas Di Yorio, Lucas Assadi, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández e Ignacio Vásquez