Una total locura vivieron los hinchas de Universidad de Chile cuando el reloj marcó las 10.00 horas, donde se inició el proceso de venta de entradas visitantes para el encuentro ante Independiente en Argentina por la Copa Sudamericana 2025.

Si bien los azules recibirán este miércoles a los trasandinos en el Estadio Nacional, donde están prácticamente agotadas todas las entradas, algunos hinchas miraban el duelo de la próxima semana en Buenos Aires.

Según información del propio club más grande de Avellaneda, el sector para los azules es PAVONI ALTA (VISITANTE), donde se dispusieron de una capacidad menor a la total de esa ubicación, cerca de 2 mil tickets.

En ese sentido, en cosa de minutos los hinchas de la U agotaron esas ubicaciones, donde ya se sabe que, tal como pasó ante Estudiantes y Botafogo, quedarán afuera algunos fanáticos.

Los hinchas de U de Chile dirán presente en Argentina. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

2 mil hinchas en Avellaneda

Esta jornada se vendieron las entradas para el sector visitante para los hinchas de Universidad de Chile, quienes acompañarán el próximo 20 de agosto a los azules contra Independiente en Argentina.

Con un valor de 70 mil pesos de ese país (un poco más de 50 mil pesos chilenos), los fanáticos bullangueros agotaron en cosa de minutos las entradas disponibles para la visita.

Un proceso que fue avisado en la jornada del lunes, donde se debían inscribir con sus datos personales, para hoy, desde las 10.00 horas, ingresar al proceso de compra de los tickets.

Se esperan que sean 2 mil hinchas de la U en Avellaneda la próxima semana, aunque ya hay voces que alerta que se acercará al estadio un número mayor al destinado.

