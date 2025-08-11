Universidad de Chile se alista para enfrentar este miércoles a Independiente, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde habrá novedades en el once titular.

Todo, porque esta jornada se pudo saber que Gustavo Álvarez probó una formación sin Marcelo Díaz, por lo que adelantan movimientos en el esquema para volver a una línea de tres jugadores.

Si bien muchos lo toman como una señal de que el capitán estará enfocado en la lucha de la Liga de Primera 2025, hay otras voces que respaldan la decisión del entrenador.

Esto, por la gran cantidad de partidos que tiene la U agendado para el mes de agosto, donde jugará cada cuatro días, por lo que entienden que es un rotación del plantel.

El cambio más llamativo tiene que ver con Marcelo Díaz ante Independiente. Foto: Andres Pina/Photosport

Marcelo Díaz tendrá descanso en la U

Así lo hizo saber Marcos González, quien en conversación con Redgol, dejó en claro que la salida de Marcelo Díaz no es para dejarlo apartado en el plano internacional.

“Creo que va por una rotación de jugadores, todos sabemos la categoría de Marcelo y el profe hace la rotación de cualquier equipo. Es algo normal, intenta tener la mejor versión de la U y habrá mas rotaciones, no solo de Marcelo”, explica.

Por lo mismo, pide tener confianza en los movimientos que planifica Gustavo Álvarez, teniendo en cuenta de que el fin de semana también se chocará ante Audax en un duelo clave por la lucha del título en el torneo local.

“No, es solo sacar el rendimiento porque son dos partidos a la semana, son varios que por ahí tienen la posibilidad de descansar, jugar otros partidos. No es que no confía, son escenarios distintos”, finalizó.

