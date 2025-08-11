Universidad de Chile realizó un importante cambio en la formación titular para el duelo ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, del miércoles en el Estadio Nacional.

En ese sentido, tal como informó el medio Emisora Bullanguera, Marcelo Díaz fue marginado del once estelar para poder rearmar el esquema ante los argentinos, lo que permite el ingreso de Nicolás Ramírez.

Por lo mismo, nuevamente se pone sobre la duda que el gran “Cerebro” de la U esperará su momento en la banca de suplentes, algo que no es novedad con Gustavo Álvarez.

Fue en el Superclásico ante Colo Colo donde dejó la titularidad, algo que se repitió en el duelo ante Guaraní en Santiago por la Copa Sudamericana, que marca su destino.

Marcelo Díaz entrenó en el equipo alternativo vs Independiente. Foto: Javier Salvo/Photosport

Marcelo Díaz a la espera en la U

Marcelo Díaz ha tenido movidos últimos partidos, más allá de las tres fechas que estuvo fuera de Universidad de Chile por la suspensión en la Liga de Primera luego del Superclásico, su primer partido donde fue suplente.

Fue en la Copa Sudamericana ante Guaraní donde pudo ser estelar, pero Álvarez en la llave de ida nuevamente lo dejó en el banco, dando una importante señal, donde luego sumó 22 minutos.

Si bien disputó la revancha, donde llegaron con un marcador favorable de 5-0 ante los paraguayos, el capitán estuvo los 90 minutos en el estadio de Cerro Porteño.

Una titularidad que recuperó para el duelo ante Unión Española por la Liga, donde ya cumplió las fechas de castigo, por lo que estuvo 77 minutos dentro de la cancha.

Pese a esto, Álvarez trabaja con el Chelo fuera del equipo, donde rearma su zona de volantes con esta formación: “Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en búsqueda del gol”.