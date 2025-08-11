Universidad de Chile prepara su equipo para disputar los octavo de final de la Copa Sudamericana 2025, cuando este miércoles deban recibir a Independiente en el Estadio Nacional.

Los azules ya tienen una formación que han estado trabajando en el laboratorio del Centro Deportivo Azul, donde causó sorpresa de que no está Marcelo Díaz en el once estelar.

Una situación que impacta a los hinchas de la U, teniendo en cuenta que ante Unión Española volvió a la titularidad por la Liga de Primera, pero que en el plano internacional no puede repetir.

Fue un histórico como Cristián Castañeda quien conversó con Redgol, donde asegura que tiene que ver por la cantidad de partidos y con una decisión que hay que asumir con entereza.

Marcelo Díaz será guardado como variante en la Copa Sudamericana. Foto: Andres Pina/Photosport

Marcelo Díaz “no se lo toma personal” en la U

Para el ex campeón con Universidad de Chile la ausencia de Marcelo Díaz es una inteligente postura: “Son decisiones que tiene que tomar el técnico por bien del equipo, uno puede discrepar o decir cosas, pero al final son sus decisiones y ojalá que le resulten”

“Encuentro bien, este equipo es muy intenso, es una buena decisión, Marcelo ya… uno, lamentablemente por el fútbol, está quemando sus últimos cartuchos y hay que ser consientes de eso y si no lo pones en la balanza está equivocado”, explicó.

Más allá de quedar en un segundo plano, aseguró que hay que asumir para cuánto está cada uno, donde también hay otros partidos donde el capirán de la U será la clave.

“Hay que verlo desde esa perspectiva, por todo lo que nos ha dado Marcelo. Pero uno se pone en la idea de que en algún momento llegará un cabro chico que me quitar la camiseta, es algo de la vida, pero no hay que tomárselo personal ni hacerse la victima”, detalló.

En ese sentido, adelanta una postura que puede tener el capitán: “Yo tengo que dejar el futbol y no que el fútbol me deje a mi. Es parte importante en todo orden de cosas, si no eres capaz de darte cuenta el equivocado eres tu”, finalizó.