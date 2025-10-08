El ex lateral derecho de Universidad de Chile y la selección chilena, Cristián Castañeda, está en campaña solidaria para ayudar a su nieto Facundo, de sólo tres años. Tal como se supo hace unos días, Scooby remata la camiseta que ocupó con La Roja en el Mundial de Francia 98.

Y fue el mismo Castañeda quien entregó los detalles de su drama familiar. Facu debe ser intervenido quirúrgicamente en Puebla México, por consecuencia de la enfermedad de Hirschsprung, la cual afecta y genera molestias en el colon.

“Si estuviera trabajando sería más fácil. pero ya estoy retirado del fútbol hace tiempo. Entiendo que si la remato es para algo mejor. Me agrada tenerla de recuerdo, pero prefiero que mi nieto tenga una mejor calidad de vida“, dijo el otrora 2 en conversación con LUN.

Agregó que “además, por la tecnología, aparece en todos lados que participamos en el Mundial, así que no necesito un símbolo. Mi nieto está primero y ahora hay que ayudarlo“.

¡Todos por Facu! Necesita casi 50 millones de pesos

Scooby explica que la camiseta que remata fue vestida el 17 de junio de 1998, en el partido entre Chile y Austria, con empate 1-1, pero desprenderse de ella es una de las formas de conseguir los 50 mil dólares (más de 48 millones de pesos) que cuesta la operación.

“Facundo está con irrigaciones diarias, por lo que la única solución es la operación colorrectal. Hay que cortarle la parte que está mal y luego volver a añadirlo. Nos han dicho que la mayoría de los casos queda bien, pero para eso tenemos que ir a México. Fue agendado para febrero“, sostiene el ex jugador.

Cristián Castañeda sentencia que “además tenemos que estar como 20 días allá por el postoperatorio, cosa que genera muchos gastos. Entonces al revisar las maletas encontré la camiseta y pensé que todo suma. Entiendo que vamos como en 500 mil pesos. Ahí estamos, está bien la cosa“.

Por su parte, el cirujano pediátrico Mario De Giorgis explica que “la enfermedad de Hirschsprung es congénita y se manifiesta con la falta de células ganglionares en la pared del intestino. Su función es dilatar el intestino para hacer motilidad intestinal, que es la contracción del intestino. Cuando estas células no existen, el intestino aprieta, lo que provoca una obstrucción funcional que no deja bajar las deposiciones. Los pacientes no hacen deposiciones en varios días y les provoca un grado importante de malestar”.

