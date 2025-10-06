Una delicada situación está pasando el ex jugador y campeón con Universidad de Chile, Cristián Castañeda, donde ha decidido poner en remate una de sus grandes joyas que le dejó su carrera profesional.

Fue en las redes sociales donde explicó una situación médica que requiere de una operación para su nieto, por lo que ha decidido sacar del baúl de los recuerdos un verdadero tesoro de la selección chilena en el Mundial de Francia 1998.

Una situación donde se sumó los socios y socias de la Corfuch, quienes están ayudando a difundir la información por las plataformas digitales de los bullangueros.

“Hacemos un llamado a todo el mundo futbolero para que se sume a la subasta que va en apoyo a una costosa operación que se debe realizar el nieto del Gran Scooby, histórico jugador de la U. de Chile y la Selección Chilena”, explicaron.

Castañeda jugó con esta camiseta en el Mundial de Francia 1998.

¿Por qué remata la camiseta del Mundial de Francia 1998?

Fue el propio Cristián Castañeda quien también sale en uno de los videos, donde explica la situación familiar que están pasando y pide una ayuda a cambio de recibir una mítica camiseta.

“Vamos a rematar una camiseta del Mundial de Francia 98 la original, es la que use cuando jugué un Mundial”, explicó en una primera instancia.

“Todo va en beneficio de mi nieto que tiene una operación complicada pero con optimismo. La vamos a firmar y los invito a participar. Es una reliquia de ya varios años no se van a arrepentir”, detalló.

Revisa el video: