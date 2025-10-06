Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

Cristián Castañeda remata la camiseta de la Roja en el Mundial de Francia 1998 por una operación

El histórico jugador necesita para ayudar en una operación de su nieto, por lo que sacó una joyita de su colección.

Por Cristián Fajardo C.

Cristián Castañeda sacó una camiseta histórica para el remate.
Cristián Castañeda sacó una camiseta histórica para el remate.

Una delicada situación está pasando el ex jugador y campeón con Universidad de Chile, Cristián Castañeda, donde ha decidido poner en remate una de sus grandes joyas que le dejó su carrera profesional.

Fue en las redes sociales donde explicó una situación médica que requiere de una operación para su nieto, por lo que ha decidido sacar del baúl de los recuerdos un verdadero tesoro de la selección chilena en el Mundial de Francia 1998.

Una situación donde se sumó los socios y socias de la Corfuch, quienes están ayudando a difundir la información por las plataformas digitales de los bullangueros.

“Hacemos un llamado a todo el mundo futbolero para que se sume a la subasta que va en apoyo a una costosa operación que se debe realizar el nieto del Gran Scooby, histórico jugador de la U. de Chile y la Selección Chilena”, explicaron.

Castañeda jugó con esta camiseta en el Mundial de Francia 1998.

Castañeda jugó con esta camiseta en el Mundial de Francia 1998.

¿Por qué remata la camiseta del Mundial de Francia 1998?

Fue el propio Cristián Castañeda quien también sale en uno de los videos, donde explica la situación familiar que están pasando y pide una ayuda a cambio de recibir una mítica camiseta.

Publicidad

“Vamos a rematar una camiseta del Mundial de Francia 98 la original, es la que use cuando jugué un Mundial”, explicó en una primera instancia.

“Todo va en beneficio de mi nieto que tiene una operación complicada pero con optimismo. La vamos a firmar y los invito a participar. Es una reliquia de ya varios años no se van a arrepentir”, detalló.

Revisa el video:

Lee también
Celebró antes de tiempo: Colo Colo aún no avanza en Libertadores FEM
Femenino

Celebró antes de tiempo: Colo Colo aún no avanza en Libertadores FEM

Borghi en llamas contra Arturo Vidal y la Sub 20: "A la mier..."
Selección Chilena

Borghi en llamas contra Arturo Vidal y la Sub 20: "A la mier..."

Matías y Nicolás Sepúlveda brillaron en el Zonal Centro
Chile

Matías y Nicolás Sepúlveda brillaron en el Zonal Centro

La U estira el suspenso hasta la última fecha en Copa Libertadores
Femenino

La U estira el suspenso hasta la última fecha en Copa Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo