Un tormentoso año ha vivido Jean Paul Pineda dentro y fuera de la cancha. Si bien había vuelto a buscar una oportunidad en el fútbol con el Real San Joaquín, sus polémicas personales marcaron la pauta y lo sacaron del club.

Es que nuevos episodios de violencia intrafamiliar se dieron a conocer, con el ex jugador de Colo Colo como protagonista. A fines de noviembre, fue acusado de VIF psicológica, además violación de morada, tras denuncia de vecinos.

Pineda fue arrestado y retenido en la 14° Comisaría de San Bernardo. Además, en octubre también due detenido por una discusión con su pareja que terminó a golpes. Ahí quedó con arresto domiciliario y prohibición de acercarse a la víctima.

Pineda y su nueva vida en la cancha

Luego de los hechos de violencia intrafamiliar en los que fue acusado y sentenciado, Jean Paul Pineda volvió a pisar la cancha de fútbol. Ahí participa de la liga de F7 Zona Sur de Santiago, en San Bernardo.

El ex delantero del fútbol chileno defiende al equipo Magníficos, donde recientemente fue elegido el MVP (jugador más valioso) en su partido. Ahí fue premiado con una bebida energética, uno de los auspiciadores del torneo.

Pineda tiene 36 años y en su carrera defendió más de 10 camisetas, tanto en Chile como el extranjero. Pasó por Colo Colo, Wanderers, Unión Española y Palestino, entre otros.

En tanto, fuera del país jugó el 2019 en Atlético Bucaramanga (Colombia) y el 2017 en el Vitória, de Brasil. Hoy luce orgulloso su nueva camiseta en Liga de Fútbol 7, en San Bernardo.