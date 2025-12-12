Siguen las repercusiones por el quiebre de Arturo Vidal y Fernando Ortiz en el camarín de Colo Colo. El King en numerosas ocaciones ha criticado que el DT lo mande a la banca y hasta despachó la frase de que “no hay ningún volante mejor” que él en el equipo.

Por eso, Johnny Herrera salió al paso desde la vereda contraria y volvió a repasar al emblema del Cacique. Sin filtro, el panelista de TNT Sports lo criticó durante el programa Todos Somos Técnicos.

“Ortiz no le tiene que dar más explicaciones, ya se las dio, ¿qué espera ahora?Después de que te faltan el respeto no podí ser tan condescendiente”, partió diciendo el ex portero.

Johnny Herrera le saca en cara el ego a Vidal

Johnny Herrera no soltó a Arturo Vidal y sus pataletas en Colo Colo. El referente de U de Chile siguió con las críticas al King tras las polémicas con Fernando Ortiz y el camarín albo.

Vidal y la crisis en Colo Colo /Photosport

“Tiene que respetar a su entorno, la institución y al técnico, que es su jefe. Si creí como persona que estai por sobre el club, estai cag… Si tu ego supera a toda institución, no tiene nada que hacer”, recalcó.

Fue ahí donde también habló del rendimiento futbolístico en cancha de King. Al respecto, el Samurái le dijo que “el ‘6’ tiene que correr, ¿alguna vez fue ordenado (Vidal) en su carrera?

“Cuando él llegó, todos queríamos que termine bien su carrera, no como lo está haciendo ahora. Cualquier cosa menos fútbol, casa de apuestas, hamburgesas, carreras de caballos”, cerró.