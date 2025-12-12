Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Si tu ego supera a toda la institución, estai cag…”: Johnny Herrera no suelta a Vidal tras pataleta en Colo Colo

El ídolo azul se las cantó clarita al King por su round con el DT Fernando Ortiz y sus últimos dichos.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Sigue el round entre los ídolos de la U y Colo Colo.
© TNT Sports / Photosport.Sigue el round entre los ídolos de la U y Colo Colo.

Siguen las repercusiones por el quiebre de Arturo Vidal y Fernando Ortiz en el camarín de Colo Colo. El King en numerosas ocaciones ha criticado que el DT lo mande a la banca y hasta despachó la frase de que “no hay ningún volante mejor” que él en el equipo.

Por eso, Johnny Herrera salió al paso desde la vereda contraria y volvió a repasar al emblema del Cacique. Sin filtro, el panelista de TNT Sports lo criticó durante el programa Todos Somos Técnicos.

“Ortiz no le tiene que dar más explicaciones, ya se las dio, ¿qué espera ahora?Después de que te faltan el respeto no podí ser tan condescendiente”, partió diciendo el ex portero.

Johnny Herrera le saca en cara el ego a Vidal

Johnny Herrera no soltó a Arturo Vidal y sus pataletas en Colo Colo. El referente de U de Chile siguió con las críticas al King tras las polémicas con Fernando Ortiz y el camarín albo.

Vidal y la crisis en Colo Colo /Photosport

Vidal y la crisis en Colo Colo /Photosport

“Tiene que respetar a su entorno, la institución y al técnico, que es su jefe. Si creí como persona que estai por sobre el club, estai cag… Si tu ego supera a toda institución, no tiene nada que hacer”, recalcó.

Publicidad

Fue ahí donde también habló del rendimiento futbolístico en cancha de King. Al respecto, el Samurái le dijo que “el ‘6’ tiene que correr, ¿alguna vez fue ordenado (Vidal) en su carrera?

Johnny Herrera le pega y responsabiliza a Manuel Mayo en U de Chile: “Tiene que ponerse los pantalones”

ver también

Johnny Herrera le pega y responsabiliza a Manuel Mayo en U de Chile: “Tiene que ponerse los pantalones”

“Cuando él llegó, todos queríamos que termine bien su carrera, no como lo está haciendo ahora. Cualquier cosa menos fútbol, casa de apuestas, hamburgesas, carreras de caballos”, cerró.

Lee también
"A Jordhy Thompson lo bancaron": Campitos barre con la U por caso de VIF
Chile

"A Jordhy Thompson lo bancaron": Campitos barre con la U por caso de VIF

Coke Hevia destapa el fichajazo que se pelean Colo Colo y U Católica
Chile

Coke Hevia destapa el fichajazo que se pelean Colo Colo y U Católica

Nunca lo hizo en la Roja: Gareca aconseja a Boca para disfrutar a Palacios
Selección Chilena

Nunca lo hizo en la Roja: Gareca aconseja a Boca para disfrutar a Palacios

Sigue la poda: revelan al sexto cortado de Colo Colo para el 2026
Colo Colo

Sigue la poda: revelan al sexto cortado de Colo Colo para el 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo