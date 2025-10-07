Es tendencia:
Ante el interés de Boca Juniors: este es el monto que pide U. de Chile por Lucas Assadi

El brillante momento del "10" de U. de Chile atrae a clubes extranjeros, por lo que en el CDA ya saben cuánto es el mínimo que pedirán.

Por César Vásquez

Assadi ha liderado la campaña de la U en la Sudamericana.
Assadi ha liderado la campaña de la U en la Sudamericana.

Las grandes actuaciones de Lucas Assadi no pasan desapercibidas y Boca Juniors estaría interesado en llevarle al “10”. Claro que U. de Chile no tiene pensado darlo por un bajo monto.

El volante del Romántico Viajero ha logrado explotar sus buenas condiciones en este 2025, convirtiéndose en la figura del club y siendo la gran esperanza para ganar la Copa Sudamericana, donde enfrentarán en la semifinal del torneo a Lanús.

El precio de Lucas Assadi

El rendimiento de Lucas Assadi no ha pasado desapercibido, por lo cual ya hay clubes interesados en contar con su talento en el 2026. Uno de los equipos que estaría detrás de los pasos del “10”, sería ni más ni menos que Boca Juniors.

De acuerdo a lo que informa el youtuber Alma Xeneize, el mismísimo Juan Román Riquelme se habría comunicado con el jugador para demostrarle sus ganas de que arribe a La Bombonera, algo que no habría gustado para nada en el CDA.

“El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, está que explota con Riquelme… se habría comunicado directamente con Assadi y su representante, sin avisar al club”, indicó el youtuber argentino.

Claro que más allá de la situación de Boca, es un hecho que Assadi atrae las ofertas de equipos extranjeros. En la U tienen claro este escenario y de acuerdo a lo que informó La Tercera hace algún tiempo, en La Cisterna ya le pusieron un precio mínimo al “10”: 5 millones de dólares.

Assadi es figura junto con Charles Aránguiz en U. de Chile. Imagen: Photosport

Assadi es figura junto con Charles Aránguiz en U. de Chile. Imagen: Photosport

El volante no tiene cláusula de salida, por lo que los Azules pueden pedir lo que se les dé la gana. Por esta razón, los 5 millones de la moneda norteamericana son su “desde” para sentarse a negociar, sea con Boca Juniors o con cualquier otro interesado. Assadi tiene contrato con U. de Chile hasta diciembre del 2026.

