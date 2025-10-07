El supuesto interés de Boca Juniors para contar con Lucas Assadi movió el piso en Universidad de Chile, donde de inmediato salieron a decir que con ellos nadie se ha comunicado.

En ese sentido, según detalló radio Cooperativa, desde la oficina de representación del talentoso volante azul también negaron los llamados desde Argentina, pero también dejaron abierta la puerta para escuchar propuestas.

“Desde la representación de Assadi dice que no los han llamado y que están esperando diciembre para sentarse con el jugador, pero que ya trabajan en propuestas que puedan llegar a la U”, explicaron.

Por lo mismo, quieren ver con la U, más allá de tener contrato vigente hasta fines de 2026, la manera de que el volante tenga un rol más protagónico tanto en el equipo como en la lista de los mejores pagados.

La U sabe que llegarán ofertas: “Assadi quiere ser campeón en el club”

Así lo explicaron en el medio citado, donde dejan en claro que en ambas partes, tanto en U de Chile como en su representación, saben que es probable que reciban buenas propuestas para Lucas Assadi al final de la temporada.

“Assadi no percibe un salario importante, si se queda tiene que ser el uno o el dos mejor pagado en el equipo. Es complejo que un jugador con ese pasar vaya a seguir ganando lo mismo”, explican.

Por lo mismo, dejan sobre la mesa las condiciones y todo lo que ha tenido que pasar para ser uno de los jugadores más destacados del club, lo que le puede abrir muchas puertas.

“Tiene una madurez mental distinta al resto, superó un momento de crisis futbolística con una presión mediática tremenda. Sabe que tiene que cumplir un ciclo en el equipo, quiere ser campeón con la U”, lo que abre la esperanza que se mantenga una temporada más.

