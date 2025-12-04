Este viernes, desde las 14 horas de nuestro país, se realizará en Estados Unidos el sorteo de los grupos del Mundial 2026. Si bien Chile no participa, hay mucha expectativa por conocer los 12 grupos que compondrán la primera fase del evento.

Por primera vez en la historia participarán 48 selecciones, por lo que se deben agregar más zonas. Todas tendrán cuatro equipos, pasando a 16avos de final las dos mejores de cada uno y los ocho mejores terceros.

Chilevisión será la señal que transmita para todo Chile este evento.

Los grupos del Mundial pueden ser acomodados

Estos son los bombos que determinó la FIFA según el ranking de cada selección. Solamente hay dos sudamericanos como cabeza de serie.

Eso sí, hay tres selecciones que ya tienen designados sus grupos: se trata de Estados Unidos, México y Canadá, los organizadores. Las tres bolillas de estas naciones están establecidas para que jueguen de local (México al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D).

México será cabeza de serie para hacer de local en su país

También hay otra salvedad: los dos primeros del Ranking FIFA son Argentina y España. Para que pueda darse una eventual “final soñada”, los pondrán en partes diferentes del cuadro, por lo que apenas salga la bola de los trasandinos o los hispanos, de inmediato el otro país será acomodado en este sorteo.

De esta manera, si la Albiceleste cae en el Grupo C, los ibéricos irán al D, E, F, G, H o I (los líderes del A, B, C, J, K y L van del otro lado). Ahora si alguno sale segundo en su grupo, todo se va a las pailas para la FIFA.

No serán las únicas selecciones acomodadas. Lo mismo ocurre con Francia e Inglaterra, por ser 3 y 4 del listado de clasificación mundial.

Además, como es habitual, se establece que no puede haber dos países de la misma confederación en el mismo grupo a excepción de la UEFA, ya que habrá 16 europeos en la competencia. Pero no podrán haber más de dos países del Viejo Continente.

Los bombos del sorteo del Mundial

BOMBO 1

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

BOMBO 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Surinam