Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Estos son los bombos del sorteo del Mundial: FIFA puede acomodar a Argentina y España

La FIFA designó por ranking FIFA los cabezas de serie del sorteo del Mundial 2026, que se realizará este viernes en Estados Unidos.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Argentina y España pueden ser acomodados en el sorteo por la FIFA
© GettyArgentina y España pueden ser acomodados en el sorteo por la FIFA

Este viernes, desde las 14 horas de nuestro país, se realizará en Estados Unidos el sorteo de los grupos del Mundial 2026. Si bien Chile no participa, hay mucha expectativa por conocer los 12 grupos que compondrán la primera fase del evento.

Por primera vez en la historia participarán 48 selecciones, por lo que se deben agregar más zonas. Todas tendrán cuatro equipos, pasando a 16avos de final las dos mejores de cada uno y los ocho mejores terceros.

Chilevisión será la señal que transmita para todo Chile este evento.

Los grupos del Mundial pueden ser acomodados

Estos son los bombos que determinó la FIFA según el ranking de cada selección. Solamente hay dos sudamericanos como cabeza de serie.

Eso sí, hay tres selecciones que ya tienen designados sus grupos: se trata de Estados Unidos, México y Canadá, los organizadores. Las tres bolillas de estas naciones están establecidas para que jueguen de local (México al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D).

México será cabeza de serie para hacer de local en su país

México será cabeza de serie para hacer de local en su país

También hay otra salvedad: los dos primeros del Ranking FIFA son Argentina y España. Para que pueda darse una eventual “final soñada”, los pondrán en partes diferentes del cuadro, por lo que apenas salga la bola de los trasandinos o los hispanos, de inmediato el otro país será acomodado en este sorteo.

Publicidad

De esta manera, si la Albiceleste cae en el Grupo C, los ibéricos irán al D, E, F, G, H o I (los líderes del A, B, C, J, K y L van del otro lado). Ahora si alguno sale segundo en su grupo, todo se va a las pailas para la FIFA.

Sorteo de repechajes al Mundial 2026: Horario, canal y dónde ver en vivo el evento FIFA

ver también

Sorteo de repechajes al Mundial 2026: Horario, canal y dónde ver en vivo el evento FIFA

No serán las únicas selecciones acomodadas. Lo mismo ocurre con Francia e Inglaterra, por ser 3 y 4 del listado de clasificación mundial.

Además, como es habitual, se establece que no puede haber dos países de la misma confederación en el mismo grupo a excepción de la UEFA, ya que habrá 16 europeos en la competencia. Pero no podrán haber más de dos países del Viejo Continente.

Publicidad

Los bombos del sorteo del Mundial

BOMBO 1

México
Canadá
Estados Unidos
España
Argentina
Francia
Inglaterra
Brasil
Portugal
Países Bajos
Bélgica
Alemania

BOMBO 2

Croacia
Marruecos
Colombia
Uruguay
Suiza
Japón
Senegal
Irán
Corea del Sur
Ecuador
Austria
Australia

BOMBO 3

Noruega
Panamá
Egipto
Argelia
Escocia
Paraguay
Túnez
Costa de Marfil
Uzbekistán
Qatar
Arabia Saudita
Sudáfrica

BOMBO 4

Jordania
Cabo Verde
Ghana
Curazao
Haití
Nueva Zelandia
Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina
Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda
R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica
Iraq/Bolivia/Surinam

Lee también
¡Todo listo! El DT de moda del fútbol chileno da el gran salto
Chile

¡Todo listo! El DT de moda del fútbol chileno da el gran salto

"Respetable, pero...": sorpresiva opinión de Díaz sobre Álvarez en la U
U de Chile

"Respetable, pero...": sorpresiva opinión de Díaz sobre Álvarez en la U

Video: hijo de Matías Fernández sorprende con golazo de tiro libre
Chile

Video: hijo de Matías Fernández sorprende con golazo de tiro libre

El gran objetivo de Marcelo Díaz con Universidad de Chile en 2026: “Quiero ser campeón”
U de Chile

El gran objetivo de Marcelo Díaz con Universidad de Chile en 2026: “Quiero ser campeón”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo