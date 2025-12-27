Este sábado 27 de diciembre el fútbol internacional hay poca acción pero buena. Así es, porque la agenda de partidos llega cargada de partidazos en las principales competencias del mundo. La Premier League se roba las miradas con duelos destacados como Manchester City ante Nottingham Forest, Liverpool vs. Wolverhampton y Arsenal vs. Brighton.
En tanto, también habrá acción en la Serie A con la Juventus visitando a Pisa y el cruce entre Udinese y Lazio, mientras que la Copa Africana de Naciones continúa su fase de grupos con choques de alto nivel como Senegal vs. RD del Congo y Nigeria ante Túnez.
Partidos de hoy 27 de diciembre y dónde ver por TV y online
Premier League
- 09:30 horas – Nottingham Forest vs. Manchester City. Transmite: Disney+ Premium, ESPN.
- 12:00 horas – Arsenal vs. Brighton. Transmite: Disney+ Premium.
- 12:00 horas – West Ham vs. Fulham. Transmite: Disney+ Premium.
- 12:00 horas – Liverpool vs. Wolverhampton. Transmite: Disney+ Premium.
- 12:00 horas – Burnley vs. Everton. Transmite: Disney+ Premium, ESPN.
- 12:00 horas – Brentford vs. Bournemouth. Transmite: Disney+ Premium.
- 14:30 horas – Chelsea vs. Aston Villa. Transmite: Disney+ Premium, ESPN.
Serie A Italiana
- 08:30 horas – Parma vs. Fiorentina. Transmite: Disney+ Premium.
- 11:00 horas – Torino vs. Cagliari. Transmite: Disney+ Premium.
- 11:00 horas – Lecce vs. Como 1907. Transmite: Disney+ Premium, ESPN 2.
- 14:00 horas – Udinese vs. Lazio. Transmite: Disney+ Premium, ESPN 2.
- 16:45 horas – Pisa vs. Juventus. Transmite: Disney+ Premium.
Copa Africana de Naciones
- 12:00 horas – Senegal vs. R.D. Congo. Transmite: Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com.
- 17:00 horas – Nigeria vs. Túnez. Transmite: Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com.
LaLiga Futures
- 06:30 horas – Las Palmas Academy vs. PSG Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 07:00 horas – Espanyol Academy vs. Sporting CP Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 07:30 horas – Inter Milan Academy vs. Villarreal Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 08:00 horas – Juventus Academy vs. Athletic Club Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 08:30 horas – Sevilla FC Academy vs. Valencia CF Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 09:00 horas – Atlético Madrid Academy vs. Real Betis Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 09:30 horas – FC Barcelona Academy vs. Borussia Dortmund Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 10:00 horas – Real Madrid Academy vs. Benfica Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 13:00 horas – Real Betis Academy vs. Las Palmas Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 13:30 horas – Valencia CF Academy vs. Villarreal Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Espanyol Academy vs. Borussia Dortmund Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 14:30 horas – Athletic Club Academy vs. Benfica Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 15:00 horas – Atlético Madrid Academy vs. PSG Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 15:30 horas – Sevilla FC Academy vs. Inter Milan Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 16:00 horas – Juventus Academy vs. Real Madrid Academy. Transmite: Disney+ Premium.
- 16:30 horas – FC Barcelona Academy vs. Sporting CP Academy. Transmite: Disney+ Premium.
Liga Portuguesa
- 15:00 horas – FC Famalicão vs. Estrela Amadora. Transmite: GolTV, GolTV Play.
- 17:30 horas – Estoril Praia vs. Alverca. Transmite: GolTV, GolTV Play.
Serie B Italiana
- 08:30 horas – Spezia vs. Pescara. Transmite: OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Sampdoria vs. Reggiana. Transmite: OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Empoli vs. Frosinone. Transmite: OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Juve Stabia vs. Südtirol. Transmite: OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Venezia vs. Virtus Entella. Transmite: OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Carrarese vs. Mantova. Transmite: OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Catanzaro vs. Cesena. Transmite: OneFootball PPV.
- 13:15 horas – Palermo vs. Padova. Transmite: OneFootball PPV.
- 15:30 horas – Bari vs. Avellino. Transmite: OneFootball PPV.