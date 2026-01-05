En la U de Chile tienen claro que habrá ardua tarea en el mercado de fichajes y también dentro de la cancha, pues el nuevo entrenador pretende instaurar su idea lo antes posible. Fue en ese contexto que Francisco Meneghini organizó algunas jornadas de entrenamiento.

Paqui tuvo como objetivo poner a prueba a varios jóvenes del Romántico Viajero para conocerlos mejor y delinear de mejor forma la temporada 2026. Dentro de los considerados para esas prácticas figuró Salvador Negrete, quien fue campeón de la Liga 2D junto a Deportes Puerto Montt.

También estuvo Fernando Sanguinetti, quien en 2025 militó en Provincial Osorno a préstamo. Lucas Barrera fue otro nombre de los juveniles que se dejaron caer en el Centro Deportivo Azul. Pero hubo uno que sorprendió a varios por su presencia.

Se trata de Ignacio Vásquez, volante ofensivo de 19 años que arribó al Romántico Viajero desde Cobresal en enero de 2024 tras una participación con la selección chilena Sub 17 en el Sudamericano de aquel año. A pesar de que el Nacho suma ya casi 20 partidos por el primer equipo, su continuidad era una incógnita.

Ignacio Vásquez en acción por el primer equipo de Universidad de Chile. (Andres Pina/Photosport).

Eso a raíz de la fecha de término de su contrato. Para algunos medios vencía el 31 de diciembre pasado. Pero hace algún tiempo, el periodista Marcelo Díaz informó en TNT Sports que ese vínculo culmina en abril de este año. Una consulta que le hicieron directamente a Vásquez fuera del CDA.

Publicidad

Publicidad

Ignacio Vásquez puso una cara que delató lo difícil de la pregunta. (Captura Emisora Bullanguera).

Pero no hubo una respuesta clara. “No, eso no puedo decir todavía, pero estoy bien”, expuso el Nacho, quien no disipó las dudas en torno a su ligazón con el Romántico Viajero. Más bien todo lo contrario. De todas formas sí se refirió a la posibilidad de trabajar a las órdenes de Paqui Meneghini, quien tomó el testimonio de Gustavo Álvarez en la banca azul.

“Estuvo bueno lo del fin de semana, nos sirvió a los mas jovenes para agarrar ritmo y volver con todo a pelear un puesto”, manifestó Vásquez, quien desea luchar para ser uno de los escogidos para sumar los minutos Sub 21 de la temporada 2026, donde hubo novedosos cambios a las bases en este ítem.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Más que Darío Osorio? Revelan cuánto exige la U por la venta de Lucas Assadi

Ignacio Vásquez deja en duda su futuro en la U de Chile en este mercado



Todo parece indicar que en la U de Chile siguen adelante con las negociaciones para renovar el contrato de Ignacio Vásquez para seguir con las buenas noticias en el mercado de fichajes. “Con todas las ganas, pero bueno, será cosa de tiempo. Pondré todo de mi parte y luego lo que tenga que pasar”, dijo el Nacho.

Se refirió también al regreso de Eduardo Vargas, un centrodelantero que supo brillar con la camiseta azul bajo la tutela de Jorge Sampaoli. Luego de un paso por el Audax Italiano, finalmente Turboman se vistió nuevamente de azul. Y fue recibido con honores en el plantel.

Ignacio Vásquez tiene confianza en ganar terreno nuevamente en el plantel estelar de la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Es otro ídolo que llega al club y contento. Ojalá le pueda ir bien y nos servirá mucho a nosotros como equipo, compartimos el primer entrenamiento. Viene recién llegando”, detalló el Nacho Vásquez sobre los contactos con el segundo goleador histórico de la selección chilena.

ver también El cortado por Gustavo Álvarez que busca su revancha con Paqui Meneghini en U de Chile

Así terminó Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Universidad de Chile logró clasificar a la Copa Sudamericana de este año gracias al puesto que ocupó en la tabla de la Liga de Primera 2025.

Publicidad