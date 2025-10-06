Universidad de Chile ha tenido el gran aporte de Lucas Assadi en la segunda parte de la temporada, lo que le ha permitido, por ejemplo, llegar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, no ha llamado la atención de que aparezcan los primeros interesados en quedarse con sus servicios, teniendo en cuenta de que tiene contrato activo con la U hasta fines de 2026.

Uno de los primeros nombres llegó desde Argentina, luego de que se reveló un llamado del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, que de inmediato encendió las alarmas.

La misma fuente aseguró que hubo molestia en la U porque se los saltaron en esta primera conversación, algo donde el propio jugador pone paños fríos ante las ofertas que puedan llegar.

Lucas Assadi tiene contrato en la U hasta fines de 2026. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué dijo Lucas Assadi por la posible oferta de Boca?

Fue en conversación con TNT Sports, donde Lucas Assadi habló de su presente en Universidad de Chile, donde asegura que lo único que tiene en mente es cerrar de gran manera la temporada.

“Disfrutar, así ha sido el ultimo tiempo he disfrutado todo lo que he jugado en la U y también en la selección chilena, que tengo que aprovechar al máximo para ser feliz”, explicó.

En ese sentido, se le tocó la opción de que lleguen ofertas durante los próximos meses para comprarlo desde la U, sin detallar en la situación de Boca, donde el volante hizo magia para poner la pelota al suelo.

“Estoy feliz y contento en la U, me encanta el cariño de la gente y tengo que ir paso a paso que nos quedan partidos importantes”, explicó.

