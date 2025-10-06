Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Lucas Assadi deja en claro su idea en U de Chile tras el llamado de Boca Juniors

El volante fue consultado sobre ofertas que puedan llegar por su nivel futbolístico, donde fue enfático en su respuesta en la U.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Assadi es tentado desde el extranjero: apuntan a Boca Juniors.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTLucas Assadi es tentado desde el extranjero: apuntan a Boca Juniors.

Universidad de Chile ha tenido el gran aporte de Lucas Assadi en la segunda parte de la temporada, lo que le ha permitido, por ejemplo, llegar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, no ha llamado la atención de que aparezcan los primeros interesados en quedarse con sus servicios, teniendo en cuenta de que tiene contrato activo con la U hasta fines de 2026.

Uno de los primeros nombres llegó desde Argentina, luego de que se reveló un llamado del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, que de inmediato encendió las alarmas.

La misma fuente aseguró que hubo molestia en la U porque se los saltaron en esta primera conversación, algo donde el propio jugador pone paños fríos ante las ofertas que puedan llegar.

Lucas Assadi tiene contrato en la U hasta fines de 2026. Foto: Andres Pina/Photosport

Lucas Assadi tiene contrato en la U hasta fines de 2026. Foto: Andres Pina/Photosport

Aseguran que Riquelme repite el plan de Carlos Palacios con Lucas Assadi en Boca Juniors

ver también

Aseguran que Riquelme repite el plan de Carlos Palacios con Lucas Assadi en Boca Juniors

¿Qué dijo Lucas Assadi por la posible oferta de Boca?

Fue en conversación con TNT Sports, donde Lucas Assadi habló de su presente en Universidad de Chile, donde asegura que lo único que tiene en mente es cerrar de gran manera la temporada.

Publicidad

“Disfrutar, así ha sido el ultimo tiempo he disfrutado todo lo que he jugado en la U y también en la selección chilena, que tengo que aprovechar al máximo para ser feliz”, explicó.

En ese sentido, se le tocó la opción de que lleguen ofertas durante los próximos meses para comprarlo desde la U, sin detallar en la situación de Boca, donde el volante hizo magia para poner la pelota al suelo.

“Estoy feliz y contento en la U, me encanta el cariño de la gente y tengo que ir paso a paso que nos quedan partidos importantes”, explicó.

Publicidad
Destapan que un gigante llama a Lucas Assadi para ficharlo: “Sin avisar a la U”

ver también

Destapan que un gigante llama a Lucas Assadi para ficharlo: “Sin avisar a la U”

Lee también
Riquelme utiliza el plan Carlos Palacios con Lucas Assadi
U de Chile

Riquelme utiliza el plan Carlos Palacios con Lucas Assadi

Solo jugó 29 minutos y esto dijo sobre Córdova en Chile: “Lo que hace en la semana…”
Selección Chilena

Solo jugó 29 minutos y esto dijo sobre Córdova en Chile: “Lo que hace en la semana…”

La Conmebol destaca la gran figura de la U en la Sudamericana
U de Chile

La Conmebol destaca la gran figura de la U en la Sudamericana

Celebró antes de tiempo: Colo Colo aún no avanza en Libertadores FEM
Femenino

Celebró antes de tiempo: Colo Colo aún no avanza en Libertadores FEM

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo