Universidad de Chile se prepara para dar pelea en la llave de ida y vuelta por los octavos de final ante Independiente, por la Copa Sudamericana 2025 que comienzan esta semana.

El miércoles los azules recibirán a los argentinos en el Estadio Nacional, donde se espera un lleno total en el principal reducto del país, aunque hay algo que tiene alertado a los hinchas.

Esto tiene que ver con el partido que está programado para el 20 de agosto en Buenos Aires, que será la gran revancha y definición de este encuentro, donde ya hay información para los visitantes.

Tal como pasó ante Estudiantes y Botafogo, se espera que miles de bullangueros crucen la Cordillera de Los Andes, aunque el acceso a la platea visitante será limitado.

Los azules tendrán ubicaciones en el estadio de Independiente. Foto: Javier Vergara/Photosport

Información para la compra de entradas U de Chile vs Independiente

Para este martes a las 10.00 horas está programado el inicio de la venta de entradas, que se hará desde la página Boletería VIP, donde los hinchas deberán estar registrados.

El sector asignado, según información de la web oficial de Independiente, es PAVONI ALTA (VISITANTE), donde se dispondrá de una capacidad menor a la total de esa ubicación, cerca de 2 mil tickets.

El precio asignado es de 70 mil pesos argentinos, los que van sobre los 50 mil pesos nacionales, donde se deberá realizar la compra de tickets todo por medio de la página web.