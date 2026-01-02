Universidad de Chile empieza a ordenar el calendario 2026. Esta jornada el nuevo entrenador, Francisco Meneghini, comenzará a trabajar con los juveniles del Chuncho, tres días antes del inicio de la pretemporada azul propiamente tal.

Por otro lado, en Perú, se confirma un nuevo amistoso de la U, frente a Universitario, por la tradicional Noche Crema, el 24 de enero.

Los azules visitarán Perú y las informaciones en el país incaico apuntan a que la U chilena y la U peruana estrenarán un canal de televisión, parecido a lo que hicieron Los Prisioneros con la extinta señal de MTV Latinoamérica.

El Instituto Nacional de Radio y Televisión de Perú (IRTP) manifestó públicamente la intención de lanzar “Canal D”, una señal dedicada a emitir sólo deportes.

U de Chile, el Sudamerican Rockers de canal peruano

De hecho, IRTP ya comenzó las gestiones para adquirir los derechos de transmisión de la Noche Crema 2026, con la idea de que el amistoso entre Universitario y Universidad de Chile sea el primer gran evento transmitido den vivo.

La U de Meneghini asoma como la encargada de estrenar canal de televisión en Perú.

Según las informaciones provenientes del vecino país del norte, Cinthia Ramírez, jefa de IRTP ya tuvo reuniones con Franco Velazco, administrador de Universitario. La cita dejó avanzado el acuerdo para que se concrete la transmisión por televisión abierta.

Cabe recordar que junto al amistoso ante Universitario, la U enfrentará a Racing Club de Argentina en otro duelo de pretemporada, el 18 de enero en el estadio Ester Roa de Concepción.

Asimismo, los azules ponen foco en la semana del 26 de enero (sábado 31 y domingo 1 de febrero), fecha programada para el inicio de la Liga de Primera 2026. El 4 de marzo enfrentará a Palestino como local y a partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana. Y la Copa de la Liga debutará la semana del 16 de marzo.

