Tras un largo ida y vuelta con Gustavo Álvarez, Universidad de Chile comienza a darle este viernes 2 de enero forma a su temporada 2026 con una llamativa señal desde el Centro Deportivo Azul. Esto porque esta jornada inicia de manera oficial la era de Francisco “Paqui” Meneghini al mando de la banca azul.

Si bien el inicio oficial de la pretemporada en el Primer Equipo están programados para este lunes 5, el nuevo DT azul decidió adelantar el trabajo con un grupo específico: 25 jugadores juveniles, todos nacidos entre 2005 hacia abajo con el objetivo de conocer e instalar rápidamente una idea: nadie tiene el puesto asegurado.

De acuerdo a la información publicada por el medio partidario La Voz Azul, los futbolistas juveniles de la U debieron presentarse a primera hora este viernes en el CDA y así entrenar durante esta jornada, además del sábado y domingo bajo las órdenes directas de Meneghini.

La lista incluye cuatro arqueros, cinco defensas, ocho volantes y ocho delanteros, todos formados en casa. Nombres como Ignacio Sáez, Bianneider Tamayo, Yahir Salazar, Flavio Moya y Fernando Sanguinetti o los extremos Andrés Bolaño y Jhon Cortés aparecen como parte de este primer grupo.

La decisión la explicó el propio técnico argentino en su presentación oficial, quien señaló que los motivos tras esta determinación son para conocer de cerca a los juveniles, conversar con ellos y evitar que salgan a préstamo sin antes competir de verdad por un puesto: “Quiero entrenar con ellos, que se sientan importantes y que entiendan lo que buscamos”, señaló Meneghini, apuntando también a la regla Sub 21.

Así, antes incluso de que vuelva el plantel profesional a los entrenamientos, ‘Paqui’ Meneghini empieza a dejar su sello en el CDA.

Bianneider Tamayo buscará una nueva oportunidad en la U tras su préstamo a Unión Española. (Foto: U de Chile oficial)

¿Cuándo juega U. de Chile su primer partido de pretemporada?

El primer partido de pretemporada de la Universidad de Chile será frente a Racing Club de Argentina, duelo a disputarse este domingo 18 de enero desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.