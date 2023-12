"No puedes darles un pan con chancho": Jaime García pide formar juveniles de alto rendimiento

Jaime García ya está de regreso en Chile tras su paseo futbolero por Europa, donde compartió con cracks de la talla de Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Manuel Pellegrini y Guillemo Maripán. Eso sí, también se fijó en los juveniles.

Antes de convertirse en las estrellas que son, todos ellos pasaron por sus respectivos procesos formativos para cumplir el sueño de ser futbolistas, y el entrenador chileno ahora puede hacer la comparación.

En diálogo exclusivo con RedGol en la Gala Crack de TNT Sports, el ex director técnico de Ñublense cuenta detalles de lo que pudo ver y advierte que le llamó la atención la manera en que se enfocan en la formación de jugadores.

“Creo que yo fui por un tema muy personal, no para hacerle creer a los demás que yo tenía que ir para que me vean, no, creo que fui a lo justo y preciso“, dispara el estratega de 46 años oriundo de Cartagena.

García detalla que fue a “ver entrenamientos, ver de que forma se desarrollan, ver el complemento que está afuera, y creo que nosotros estamos demasiado al debe con lo que hay en la infraestructura“.

“Como se manejan en la parte de cadetes, en logística, estamos a años luz. Creo que hay que viajar, y no solamente el técnico, porque los entrenamientos son los mismos, tenemos que viajar en conjunto. Dirigentes, entrenadores, el gobierno, los de deportes, ver que podemos traer para acá”, analizó.

“No puedes mandar al cabro chico con un pan con chancho y un bebida”

Así, el profe García expone que en “el Mónaco, que yo fui, ¿por qué sacan tantos cadetes y los venden? Bueno, por todo lo que tienen, porque llegan muchas etnias”.

“Pero eso acá también podemos atacarlo. ¿Cómo? Con mejores instalaciones, no mandar al cabro chico con un pan con chancho y una bebida cuando se mandan los viajes a jugar cinco o siete horas, y de vuelta lo mismo“, dispara.

Jaime García expone que hay que mejorar “todas esas cosas si queremos que lleguen los chicos nutricionalmente arriba y bien, que lleguen muscularmente bien, con una educación plena”.

“No solamente hay que prepararlos para que jueguen, también para que se desarrollen en otro campo, que estudien, que sean chicos más preparados, y eso viene de abajo, de la cuna, y ahí creo que estamos al debe”, lanza.

Tras eso, García hace su conclusión general. “Nos falta material, nos falta dedicación a los juveniles. Nos falta potenciar al formador y decirle ‘compadre, usted se va a dedicar todo el día’ pero para eso hay que estar”.

“Necesitas canchas para poder desarrollar el trabajo que tú quieres hacer como institución, y creo que ahí estamos. Si tú me preguntas si Chile está preparado, si tiene los recursos, los tiene, yo se que podemos, hay que saber hacerlo“, añade.

Finalmente, cuenta que con el viaje a Europa su hijo quedó “feliz, se trajo de todo, camisetas con firmas, esto no se le va a olvidar nunca. Estuve mucho tiempo sin él”.

“Con estas cosas no reparas el tiempo perdido, pero trato de poder ser, no sé si un buen papá, pero de llevarme lo mejor posible con él”.

¿Dónde dirigirá Jaime García en 2024?

El entrenador chileno de 46 años oriundo de Cartagena dejó Ñublense en 2023 tras una histórica campaña. De cara al 2024 no tiene equipo confirmado, pero varios se han mostrado interesados en sus servicios.

