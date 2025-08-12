En la historia del fútbol chileno hay un club que se inscribe con letras doradas, pese a que su presente no es la máxima categoría: Cobreloa. En enero de 1977, y en pleno corazón del desierto, nace un equipo que se forja entre los grandes.

Con ocho títulos en la Primera División, una Copa Chile, un campeonato de Ascenso y dos subcampeonatos de la Copa Libertadores, es un club que conoce de glorias.

Pero también de muchas penas, como el descenso en abril de 2015 y las ocasiones en que no resultó la operación de retorno, hasta su retorno en 2023 que duró solo una temporada, la de 2024.

Aún así, buscan que la rica historia de Cobreloa sea preservada para nuevas generaciones y será de la mano de un bello tributo que preparan para todos los hinchas del fútbol.

El bello tributo que preparan para Cobreloa

Es así que preparan un bello homenaje para este club nacional, y que será en forma de un libro que ya tiene nombre: “Zorros del Desierto“, un material de 108 páginas que rinde tributo a la historia naranja de la mano de Editorial Forja.

El libro tiene textos preparados por el periodista Carlos Campos Castro e ilustraciones de Jorge Mora Home, reconocido artista nacional. En ella, se reviven las hazañas de 50 jugadores y 4 entrenadores que marcaron a fuego a Cobreloa.

“Zorros del Desierto” contará desde el meteórico ascenso de 1977, pasando por las finales de Copa Libertadores y sus primeros títulos nacionales, en un viaje que prometen sea de épica, garra y orgullo nortino.

“Cobreloa no es solo un equipo, sino identidad, memoria y orgullo de todo un pueblo”, adelanta Carlos Campos Castro, su autor.

Carlos Campos Castro y Jorge Mora Home, los autores de “Zorros del Desierto”. Foto: Cedida.

“Este libro es un homenaje ilustrado a la pasión, a la garra y a la historia que forjaron los Zorros del Desierto”, agrega Jorge Mora Home, quien hace las bellas caricaturas del libro.

Y agrega. “Cada dibujo busca capturar no solo el rostro, sino el alma futbolera de sus protagonistas”, comenta el también autor de Leyendas Azules y Leyendas Cruzadas, dos de sus insignes trabajos.

Zorros del Desierto es el libro que hace un lindo homenaje a Cobreloa. Foto: Editorial Forja.

“Zorros del Desierto” se encuentra disponible en las librerías más destacadas del país, como también en la web de Editorial Forja.