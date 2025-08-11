Es tendencia:
Primera B

Técnico de Cobreloa pide frenar el exitismo: “Hace tres fechas hablábamos más del descenso”

César Bravo lamentó no haber podido llegar a la cima de Primera B tras ser goleado ante Antofagasta, aunque sabe que queda mucho por camino por recorrer.

Por Felipe Escobillana

César Bravo pide mantener la calma en Cobreloa
© PABLO QUIROZ/PHOTOSPORTCésar Bravo pide mantener la calma en Cobreloa

Cobreloa sufrió un duro traspié en Primera B, tras caer ante Antofagasta por 3-0 en el Calvo y Bascuñán. Los loínos, en caso de haber ganado, quedaban en la cima de la tabla junto a Copiapó, San Marcos y Wanderers.

Un asunto que el técnico de los naranjas, César Bravo, piensa que puede haber afectado en la cabeza de los jugadores. Sin embargo, pide a los hinchas tener los pies en la tierra.

“Las ansias siempre están, sabíamos que teníamos una linda oportunidad, pero seguimos a tres puntos”, analizó en un primer momento.

Luego contó que no hay que olvidar lo que pasaba en el inicio de la segunda rueda. “Hace tres fechas estábamos hablando más del descenso, nosotros la vamos a seguir peleando”, manifestó.

Cobreloa cayó ante Antofagasta por 3-0

Cobreloa cayó ante Antofagasta por 3-0

La molestia de Cobreloa por perder ante Antofagasta

César Bravo considera que haberse ido 2-0 abajo en el primer tiempo ante Antofagasta fue injusto y eso marcó el trámite del encuentro.

Las llegadas fueron parejas en el primer tiempo, no sé cuantas ocasiones habrán tenido. Me parece que Hurtado (meta local) tuvo más contacto con el balón que Hugo (arquero de Cobreloa)”, señaló.

Luego indicó que se pagaron muy caras las equivocaciones. “El error nuestro fue que no tomamos marcas y sus hombres aparecieron muy solos“, señaló.

Luego siente que buscaron fórmulas. “Hicimos muchos desbordes, muchos centros, pero lamentablemente no tuvimos la segunda jugada y no llegamos. Nos faltó el remate”, indicó Bravo.

