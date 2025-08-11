Deportes Concepción comenzó a aclarar su panorama con la temprana expulsión de Diego Rojas en el minuto 6 que le puso muy cuesta arriba el encuentro a Curicó Unido. Pero el cuadro lila fue incapaz de vulnerar a los Torteros y el duelo terminó igualado sin goles.

A 20 minutos del final, Ronald de la Fuente fue otro que se fue a las duchas. Aunque fue por doble amonestación. Con dos jugadores de ventaja, el León de Collao no pudo derrotar al portero Thomas Vergara. Así las cosas, desde la tribuna Pacífico fluyeron los insultos para el entrenador del equipo.

Y según reportó Sabes Deportes, Manuel Suárez tuvo una reacción contra quienes lo reprocharon por el amargo sin goles frente a los albirrojos. “antes de abandonar la cancha, el DT realizó el característico gesto del ‘Pato Yañez’. Los hinchas de inmediato reaccionaron con potentes gritos”, detalló el citado medio.

Manuel Suárez es el entrenador de Deportes Concepción. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Una acción que también fue percibida por un alto funcionario del club”, agrega el artículo firmado por el periodista Carlos Campos. Al menos en X hubo un par de fanáticos del Conce que repudiaron a Suárez por su conducta. No hay decisiones al respecto.

Pero podría haber. “La reacción del entrenador, incluso, ha generado que el análisis futbolístico del 0-0 ante Curicó Unido pase a segundo plano. En el club están al tanto de lo sucedido y, por lo mismo, las próximas horas serán claves”, manifestó Sabes Deportes.

Esto dijo Manuel Suárez tras el decepcionante 0-0 de Deportes Concepción vs Curicó Unido

Manuel Suárez sabe que Deportes Concepción tiene una difícil lucha en la Liga de Ascenso, pues hay varios equipos que pelean la parte alta. Incluso la cima, que tiene tres punteros con 33 unidades. El sabor de boca no fue para nada dulce tras el 0-0 contra Curicó Unido.

“Nosotros seguimos peleando arriba. Les descontamos un punto a los punteros. Nos hemos acercado. Dentro de todo, nos hemos ido acercando. Hay un grupo grande de equipos que están ahí”, dijo Suárez para defender su proceso al mando del plantel estelar de los lilas. Eso sí, marcó la falencia en el pase final, “el balón con chances de gol”, como él mismo reconoció.

Manuel Suárez fue ayudante de Juan Antonio Pizzi en la selección chilena. Estuvo en el staff que ganó la Copa América del Centenario. (Andres Pina/Photosport).

Agregó que “es la zona donde queremos estar y donde creemos que podemos tener chances de pelear un cupo de ascenso”. De todas maneras tiene razón: Deportes Concepción se ubica en el 7° puesto y está dentro de puestos en la postemporada por un cupo por el boleto a la élite del fútbol chileno. El tiempo dirá cuánto le cuesta el Pato Yáñez a Manuel Suárez…