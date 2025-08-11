Deportes Concepción no pudo doblegar la defensa de Curicó Unido y solo cosechó un 0-0 en el Ester Roa. Pese a eso, quedaron en posiciones de clasificación en la Liguilla de Primera B y sueñan con el ascenso.

Por eso, la fiel y masiva hinchada lila sigue ilusionada con la buena campaña en su regreso a la categoría, donde el año pasado consiguieron el esperado salto desde la Segunda División.

Justamente, la figura de dicho plantel pasó de la Liga 2D a la Liga de Primera tras sus 19 goles en 24 partidos y hoy no lo pasa bien en Unión La Calera, elenco que suma solo derrotas en el segundo semestre del fútbol chileno.

Concepción sueña con su regreso

Ignacio Mesías, el hombre que hizo historia con sus golazos en el Conce 2024, hoy milita en Unión La Calera y no lo pasa bien con el mando de Walter Lemma, ex DT albo. El jugador habló de la opción de volver a los lilas.

Mesías en La Calera

“Obvio que lo sigo (al Conce). Estoy contento por los muchachos que están en Primera B, hacen un gran campeonato y tienen para pelear cosas importantes, obvio quedaron las puertas más que abiertas de ambas partes”, dijo a Sabes Deportes.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con su sincero deseo de defender al León de Collao nuevamente, Mesías aseguró que “el club siempre me daja un mensaje y yo también, el cariño es mutuo y podría ser (un retorno)”.

Mesías en el Conce.

“Tendríamos que ver a fin de año, queda mucho. Hay que ver, desde mi parte los aliento y los apoyo”, dijo el actual jugador de Unión La Calera, quien dejó en duda su futuro deportivo.

Publicidad