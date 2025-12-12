El 2026 vendrá acompañado con varias novedades en el fútbol chileno. La implementación de una Copa de la Liga, más el cambio de la clasificación a los torneos internacionales, son solo algunos de los cambios que tendrá nuestro balompié.

Pero ojo, no solo a nivel deportivo se verán modificaciones, ya que el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó la llegada de una nueva marca para que sea el sponsor de la Liga de Primera 2026, esto luego del término del acuerdo de dos años con el Banco Itaú.

Este vendrá de la mano de una millonaria suma que tendrá que ser repartida entre la ANFP y TNT Sports, la cadena a cargo de transmitir nuestros partidos.

El fútbol chileno cambia de marca para el 2026

De acuerdo a información entregada por el periodista Sergio Godoy, la ANFP cerró un trato de 2,6 millones de dólares con la empresa multinacional Mercado Libre, quienes por los próximos dos años darán el nombre a nuestra Liga de Primera.

Esta no será la primera vez que la empresa originaria de Argentina se involucre en el fútbol, ya que desde el año pasado también auspicia el torneo de Primera División al otro lado de la cordillera.

Mercado Libre será el nuevo sponsor de la Primera División del fútbol chileno. | Foto: Andrés Pérez.

Cabe destacar que en este acuerdo de 2,6 millones de dólares, unos 1,5 millones irían a las arcas de la ANFP y 1,1 para TNT Sports.

Esta es la quinta vez que una empresa extranjera le da el nombre a nuestro torneo de Primera División después de Petrobras (empresa brasileña entre 2010 y 2013) Scotiabank (canadienses en 2014-2018), Betsson (suecos en el 2023) e Itaú (brasileños entre 2024 y 2025).

¿Qué equipos jugarán la Liga de Primera 2026?

Los 16 equipos que darán vida a la temporada 2026 de la Primera División del fútbol chileno serán Audax Italiano, Cobresal, Colo Colo, Coquimbo Unido, Deportes Concepción, Deportes La Serena, Deportes Limache, Everton, Huachipato, Ñublense, O’Higgins, Palestino, Unión La Calera, Universidad Católica, Universidad de Chile y Universidad de Concepción.

