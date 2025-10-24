El fútbol chileno está cerca de tener un importante cambio para su temporada 2026. La tremenda necesidad que tenía la ANFP de pagar su millonaria deuda con TNT Sports hizo que se tomaran medidas extremas para sacar la actividad adelante.

A nivel deportivo el cambio más importante será la implementación de una tercera competencia entre los equipos de la Primera División. Hablamos de la llamada Copa de la Liga, certamen que dará más partidos y que incluso repartirá pasajes a la copas internacionales del 2027.

La idea es que este torneo entregue más competencia entre los equipos del fútbol chileno, sobre todo para comenzar a acercarse a las demás ligas de Sudamérica. Sin ir más lejos, en Colo Colo entregaron una tajante opinión al respecto.

La postura de Colo Colo ante la Copa de la Liga

Aníbal Mosa, presidente del Cacique, aseguró en charla con ADN Radio que “en Colo Colo somos partidarios de jugar más partidos. En Chile se juega muy poco. Estas competencia creo que nos vienen bien”.

“En Brasil por ejemplo se juegan 70, 75 partidos. En Argentina juegan 50 y nosotros apenas andamos en 30 o 35. Es buena idea que haya otro campeonato para que podamos tener más fútbol”, agregó el dirigente.

Colo Colo está a favor de que se juegue una tercera copa en la Primera División. | Foto: Photosport.

Sobre el presente de los albos, Mosa aseguró que “al equipo lo veo bien. Está dolido por cómo se dio la derrota con Coquimbo, pero las penas del fútbol se pasan con fútbol y esperamos el lunes, ante Limache, avanzar en la tabla de posiciones”.

¿Qué equipos jugarán la Copa de la Liga 2026?

La Copa de la Liga la jugarán los 16 equipos de la Liga de Primera. Estos se dividirán en cuatro grupos, donde los líderes de cada zona avanzarán a una semifinal para luego definir al campeón. Este monarca será el Chile 4 de la Copa Libertadores 2027.