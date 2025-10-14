Las complicaciones que demostró la ANFP para programar la edición 2025 de la Supercopa, ocho meses después de su fecha original, no hicieron más que colmar la paciencia de TNT Sports, quien para cobrar la millonaria deuda que tiene el fútbol chileno con ellos, impuso sus términos.

Fue así que en el último Consejo de Presidentes en la sede de Quilín, terminaron por aprobarse la creación de la Copa de la Liga, más la ampliación de la Supercopa 2026 a cuatro equipos, para tener más partidos en el calendario y cobrar los US$34 millones de dólares que les deben pagar.

Pero no es lo único. El diario La Tercera dio a conocer que en este cónclave de los 32 clubes del fútbol chileno se aprobó una polémica y drástica medida impuesta por TNT Sports a la ANFP con el objetivo de “garantizar el desarrollo de un calendario sin interrupciones“.

ANFP acepta drástica medida de TNT Sports para castigar a clubes

Un tema que no cayó bien en la señal televisiva fue la suspensión de partidos durante la temporada 2025, que tuvo como protagonistas tanto a Colo Colo como Universidad de Chile, que exigieron aplazar sus encuentros por distintas razones.

En esa línea, la publicación confirma que “los clubes aceptaron la exigencia de TNT Sports de establecer un protocolo con criterios para la suspensión de encuentros y su respectiva reprogramación”, la cual quedará a cargo de una comisión liderada por la ANFP.

Si bien desde Quilín advierten que deberán negociar, además, con las autoridades en busca de darle continuidad a los torneos en 2026, el canal de TV obligará a que quede establecido en las bases de los torneos nacionales la imposición de castigos económicos y deportivos a los equipos.

¿En qué consiste esta medida?

Para la próxima temporada, según el medio escrito, todos los equipos deberán inscribir hasta cuatro estadios para ejercer su localía, además de que “la ANFP tendrá la prerrogativa de programar partidos sin público, en el estadio que determine, también con la finalidad de garantizar el cumplimiento del calendario”.

En último caso, añade, buscarán la inclusión de TNT Sports en la mesa de programación para el 2026 junto con las autoridades políticas y de seguridad para garantizar estos acuerdos aprobados en el Consejo de Presidentes.

