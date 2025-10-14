Una jornada muy movida se vivió este lunes en la sede de la ANFP. Mientras el Consejo de Presidentes aprobaba la realización de un nuevo torneo en Primera División para 2026, el Tribunal de Disciplina tomaba una drástica decisión para el futuro de la actividad.

Es que la Primera Sala del ente jurídico del fútbol chileno dictaminó la desafiliación del fútbol profesional de una institución, a raíz de problemas económicos por no cumplir con sus obligaciones laborales y previsionales con sus futbolistas.

ver también Terremoto en Liga de Primera: Revocan resta de puntos a club por “error” desde ANFP

Tribunal de Disciplina desafilia a institución de ANFP

La referencia del organismo es para San Antonio Unido, que en los últimos meses sufrió dos restas de puntos. En abril de este año, le restaron seis unidades por no pagar salarios; y en junio, uno menos por no reponer a tiempo la boleta de garantía que pidió usar para cubrir pago de sueldos.

Todo lo anterior llevó a que la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP denunciara al club de Segunda División ante el Tribunal de Disciplina, cuya primera sala decretó “la resta de tres puntos por cada semana de retraso en el pago de la garantía de participación”, según el artículo 63 de las bases del torneo.

Pese a que San Antonio Unido apeló a la instancia pues alegó “inconsistencia en la sentencia respecto a la fecha de inicio (dies a quo) para el cómputo del plazo de cinco días hábiles para reponer la garantía”, la Segunda Sala del ente jurídico sepultó su argumento pues “carecía de sustento normativo“.

San Antonio Unido es desafiliado por Tribunal de Disciplina en ANFP (Instagram)

Publicidad

Publicidad

¿Cuál fue el castigo para el SAU?

Basado en el dictamen del Tribunal de Disciplina de la ANFP, a la fecha de la resolución que fue el viernes 10 de octubre, el cuadro porteño perdió 30 puntos, por lo que pasa de tener 18 puntos a -9 unidades, lo que sentencia su descenso de Segunda División y salida definitiva del fútbol profesional.