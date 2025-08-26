San Antonio Unido, conocido popularmente con el SAU, había revelado durante la semana pasada mediante su presidente que si no llegaba un inversionista hasta el viernes, desaparecerían como club del fútbol chileno tras su crisis económica.

Finalmente el elenco del puerto se presentó a jugar en la Liga 2D, Segunda División de nuestro balompié, cayendo por 3-2 ante Brujas de Salamanca, en Lo Barnechea.

Más allá del resultado, la noticia corrió por parte del milagroso salvavidas que recibió el club lila. El propio mandamás del equipo contó la llegada del nuevo inversionista que ayudará al bolsillo del SAU.

Así celebra el SAU y sigue en el fútbol chileno

Guillermo Lee, presidente del SAU, reveló la inesperada llegada de capital para salvar a San Antonio de la desaparición por fuerte crisis económica que hizo salir a referentes del plantel hace poco.

“Hemos llegado a un principio de acuerdo con nuevo inversionista, gracias a eso pudimos enfrentar el partido. Esperamos mejorar las cosas y darle el mejor sustento a la institución”, dijo el mandamás lila al medio Dale Sau.

En ese sentido, Guillermo Lee no ocultó su autocrítica a la hora de la gestión diciendo que “hemos enfrentado momentos donde en verdad la continuidad de la institución corrió serio riesgo”.

“Ha sido un período muy difícil personal y profesional del club, lo estamos logrando sacar adelante y agradecidos por el apoyo. Los hinchas pueden respirar mas tranquilos el resto del año”, cerró.