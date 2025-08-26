Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga 2 D

¡Milagro en el fútbol chileno! Llega inversionista al SAU y se salvan a última hora de la desaparición

Guillermo Lee, presidente del club, dio la noticia tras el partido que pudieron jugar donde los daban por "muertos".

Por Nelson Martinez

El SAU celebra en el fútbol chileno.
© SAU.El SAU celebra en el fútbol chileno.

San Antonio Unido, conocido popularmente con el SAU, había revelado durante la semana pasada mediante su presidente que si no llegaba un inversionista hasta el viernes, desaparecerían como club del fútbol chileno tras su crisis económica.

Finalmente el elenco del puerto se presentó a jugar en la Liga 2D, Segunda División de nuestro balompié, cayendo por 3-2 ante Brujas de Salamanca, en Lo Barnechea.

Más allá del resultado, la noticia corrió por parte del milagroso salvavidas que recibió el club lila. El propio mandamás del equipo contó la llegada del nuevo inversionista que ayudará al bolsillo del SAU.

Así celebra el SAU y sigue en el fútbol chileno

Guillermo Lee, presidente del SAU, reveló la inesperada llegada de capital para salvar a San Antonio de la desaparición por fuerte crisis económica que hizo salir a referentes del plantel hace poco.

Hemos llegado a un principio de acuerdo con nuevo inversionista, gracias a eso pudimos enfrentar el partido. Esperamos mejorar las cosas y darle el mejor sustento a la institución”, dijo el mandamás lila al medio Dale Sau.

Publicidad

En ese sentido, Guillermo Lee no ocultó su autocrítica a la hora de la gestión diciendo que “hemos enfrentado momentos donde en verdad la continuidad de la institución corrió serio riesgo”.

Roberto Cereceda y durísima denuncia contra el SAU en quiebra: “¡Poco hombre, da la cara y responde!”

ver también

Roberto Cereceda y durísima denuncia contra el SAU en quiebra: “¡Poco hombre, da la cara y responde!”

Ha sido un período muy difícil personal y profesional del club, lo estamos logrando sacar adelante y agradecidos por el apoyo. Los hinchas pueden respirar mas tranquilos el resto del año”, cerró.

Lee también
"Dos meses sin ir a entrenar": en el SAU le dan con todo a Cereceda
Chile

"Dos meses sin ir a entrenar": en el SAU le dan con todo a Cereceda

Club chileno en quiebra da una alegría en medio del tremendo drama
Chile

Club chileno en quiebra da una alegría en medio del tremendo drama

Presidente de emblemático club chileno admite que están quebrados
Chile

Presidente de emblemático club chileno admite que están quebrados

Campeón de la Copa América será DT del fútbol chileno por primera vez
Chile

Campeón de la Copa América será DT del fútbol chileno por primera vez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo