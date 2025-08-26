El fútbol chileno siempre da que hablar y la Liga de Primera no se queda atrás en materia de movimiento de bancas. Y no solo Colo Colo alista su nuevo DT, sino que otro remezón sacudió a popular club.

Se trata de Club Deportes La Serena, que tras la derrota como local 2-0 contra Huachipato vio partir a Cristián Paulucci, quien este año llegó a reemplazar a Erwin Durán precisamente.

Y como las cosas no están bien en suelo granate, los hinchas estallaron al saber quien tomará la banca, por ahora de forma interina, tras la salida del ex DT de U Católica.

Terrible registro en el fútbol chileno para el DT

Club Deportes La Serena tendrá a Francisco Bozán como su nuevo entrenador momentáneamente, tras el adiós de Cristián Paulucci. El que era gerente deportivo papayero asume tras pasar antes por el club con el peor rendimiento en la historia de un DT.

“Francisco Bozán ya tiene un paso por Deportes La Serena, el 2020, donde logró el record de ser el DT con peor rendimiento en la historia del club, con solamente 1 triunfo, 4 empates y 9 derrotas, presentando solamente un 16,6% de rendimiento“, reveló el medio Es de Serenense.

Precisamente, el ex “Pep Guardiola del fútbol chileno” tuvo el ascenso con el equipo en 2020 tras la maratónica tanda de penales con Deportes Temuco, pero en Primera División no le fue bien.

Por ello, los hinchas granates pusieron el grito en el cielo acusando mala gestión como gerente y también como entrenador, en momentos donde La Serena se complica con el descenso en el fútbol chileno.

