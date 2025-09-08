Deportes La Serena vive un momento de muchas turbulencias, algo similar a lo que ha pasado Colo Colo durante esta temporada. De hecho, con la llegada de Fernando Ortiz al cuadro albo, ya son tres los directores técnicos que tuvieron en el año del centenario.

La campaña la comenzó Jorge Almirón, quien fue reemplazado interinamente por la dupla compuesta por Hugo González y Luis Pérez. Un símil no tan perfecto de lo vivido por los Papayeros en este tortuoso 2025 que marcó el regreso a la élite del equipo.

En ese contexto, Andrés Zanini sacó la voz después de la derrota por 2-0 frente a Deportes Limache en la ida de las semifinales de la Copa Chile. “No hay que echarle la culpa a nadie. Son los jugadores que entran a la cancha“, dijo el zaguero central argentino que llegó al país desde Liga de Quito en Ecuador.

“Los 11 que entran, los suplentes y los que están afuera. Pueden cambiar el técnico, pero el chip tienen que cambiarlo los que juegan”, fue la desafiante declaración de Zanini para intentar remecer a sus compañeros, que parecen no encontrarle la vuelta a la situación.



“Tuvimos tres entrenadores, se trabajaba bien con Erwin (Durán), (Cristian) Paulucci y con el profe (Francisco) Bozán. Se trabaja bien, sabemos que es de los jugadores”, fue la autocrítica que dejó el marcador central, quien tuvo un descenso en su rendimiento a partir del segundo semestre.

Zanini tuvo más palabras. “Estuvimos charlando en el camarín, sabemos que ternemos que revertir esto desde el camarín, no sólo del cuerpo técnico”, manifestó el ex jugador de Chacarita Juniors, quien ha jugado como zaguero y como lateral derecho en su estadía papayera.

Andrés Zanini remece a La Serena con una declaración que también cabe en Colo Colo

Para Andrés Zanini, La Serena debe comenzar desde el camarín a remontar en una comparación que perfectamente le calza a Colo Colo. Los albos proto tendrán el estreno oficial del Tano Ortiz, que comenzará su estadía en el Monumental con un Superclásico en la Supercopa.

En tanto, los granates no se olvidan de la Copa Chile, aunque Deportes Limache quedó con un pie y medio en la gran final. “Importa mucho, pensamos mucho en el campeonato y salvarnos. Falta todavía”, manifestó Zanini, consciente de que todavía restan ocho encuentros en la Liga de Primera 2025.



“Tenemos que conseguir resultados y triunfos. Las dos competiciones son importantes para el equipo”, sentenció el trasandino de 28 años, quien está llamado a volver a ser el patrón que tuvo Deportes La Serena durante el inicio de esta campaña.

Así va Deportes La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Deportes La Serena marcha en el 13° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025. Está peligrosamente cerca de la zona de descenso directo: sólo supera a Deportes Limache, Deportes Iquique y la Unión Española.

