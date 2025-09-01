Una realidad diametralmente opuesta es la que viven Coquimbo Unido y Deportes La Serena en la actual temporada en Liga de Primera. Mientras los “piratas” se acercan al primer título en su historia, los granates pelean por no caer a Primera B tras apenas un año.
Cuando faltan ocho fechas para que termine el Campeonato Nacional, mientras la escuadra de Esteban González firma la mejor racha de su historia, con 10 triunfos consecutivos, en la vereda del frente volvieron a cambiar de técnico y llevan 10 juegos sin ganar, desde que vencieron de visita a Católica.
El tema es que, de cara al tramo final de la presente temporada, existe una fórmula específica que puede provocar una hecatombe en la Cuarta Región, ya que Coquimbo puede ser campeón, y al mismo tiempo, mandar a La Serena al descenso. ¿Cómo sería posible eso?
La fórmula para que Coquimbo sea campeón y mande a La Serena a la B
Si tomamos en cuenta la presente campaña del “Barbón”, donde sólo perdió una vez en el año y fue ante Colo Colo, más la actual distancia que tiene con sus más cercanos perseguidores, entre 14 y 15 puntos, hay una chance real de que los aurinegros puedan coronarse con antelación.
Si logra llegar a la fecha 28 en Liga de Primera, donde jugará el Clásico con La Serena, con una ventaja de siete puntos por sobre Palestino, Universidad de Chile u O’Higgins, Coquimbo puede ser el nuevo campeón con una victoria ante los granates.
Entonces, ¿cómo podrían hacer descender a los “papayeros”? No parece complejo, pues si ellos enredan puntos y equipos como Iquique o Unión Española logran remontar y salir de la zona roja, si les ganan más una distancia de seis unidades de la salvación, lo harán caer a Primera B.
Los próximos rivales “piratas”
|JORNADA
|RIVAL
|ESTADIO
|23
|Ñublense
|Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
|24
|Colo Colo
|Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
|25
|O’Higgins
|El Teniente de Rancagua
|26
|Unión La Calera
|Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
|27
|Palestino
|Municipal de La Cisterna
|28
|Deportes La Serena
|Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
|29
|Universidad de Chile
|Nacional
|30
|Unión Española
|Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
Los próximos rivales “granates”
|JORNADA
|RIVAL
|ESTADIO
|23
|Universidad de Chile
|La Portada
|24
|Ñublense
|La Portada
|25
|Audax Italiano
|La Portada
|26
|Deportes Iquique
|Tierra de Campeones
|27
|Universidad Católica
|La Portada
|28
|Coquimbo Unido
|Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
|29
|Palestino
|La Portada
|30
|Deportes Limache
|Nicolás Chahuán de La Calera