Coquimbo Unido sigue dando muestras de que es por lejos el principal candidato a quedarse con esta Liga de Primera 2025. Los piratas vencieron por 1-0 en su visita a Huachipato, alargando así a diez su notable racha de victorias para llegar a 53 puntos en la cima del torneo.

Lo del barbón en este año ha sido notable, ya que de 22 partidos han ganado 16, empatado cinco y apenas perdido uno, anotando 34 goles y recibiendo solo once. Además, ya le sacaron 14 puntos de ventaja a Palestino y 15 a Universidad de Chile, sus más cercanos perseguidores.

Pese a esta notable rendimiento en el puerto pirata siguen manteniendo los pies sobre la tierra. Así lo dejó en claro Esteban González, el DT del equipo, quien en conferencia de prensa aseguró que han mantenido el trabajo que comenzaron a inicios de temporada.

“La percepción interna que tenemos no ha cambiado en nada”

El DT partió diciendo que “el equipo crece en la confianza, se esfuerza y el análisis con el resultado está fuerte en lo emocional. Obtuvimos el resultado y estamos contentos con el desempeño del equipo. Mantuvimos controlado al rival, a pesar de que el análisis cambia con un jugador menos en tantos pasajes del partido”.

En ese sentido, González declaró que “trabajamos con el mismo plantel todo el año. Que todos los jugadores estén disponibles me pone feliz, porque tienen opciones de competir de igual manera”.

Coquimbo Unido sacó 14 puntos de ventaja en la cima del torneo. | Foto: Photosport.

“Lo venimos trabajando desde la fecha 1. La percepción interna que tenemos no ha cambiado en nada. Ha cambiado el entorno, como que nos acompañe más gente o que la gente en Santiago hable mas de Coquimbo, pero eso es solo el entorno”, agregó.

Para cerrar, el DT coquimbano afirmó que “seguimos trabajando de la misma manera para entregarle lo mejor a los jugadores. El manejo de las emociones de muy importante. Nos preocupamos que en la interna no haya ninguna fisura. La armonía es muy buena dentro del plantel”.

El próximo partido de Coquimbo Unido

Los Piratas volverán a la acción ante Ñublense el viernes 12 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Este duelo será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.