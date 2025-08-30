Coquimbo Unido derrotó por 0-1 a Huachipato por la fecha 22 de la Liga de Primera y da otro salto al título. El Pirata se aleja en la punta de Palestino y le deja mucha tarea a Universidad de Chile frente a Colo Colo. Los aurinegros llegan a 10 triunfos consecutivos con aroma a campeones.

Cecilio Waterman abrió la senda coquimbana recién en los 2′ con un golazo de contragolpe. Huachipato metió un centro exigido. El Pirata no dio espacios y Juan Cornejo despejó con intención. El panameño le ganó la posición y carrera a Benjamín Gazzolo y definió a la red ante la salida de Rodrigo Odriozola.

En los 5′ Lionel Altamirano se ganó la primera y discutida amarilla en Huachipato. En los 14′ se ganó la segunda y se fue expulsado por simular un penal en el mano a mano con Diego Sánchez.

En los 18′ se lució Odriozola para evitar con la cara el segundo de Coquimbo, que llegó con un fuerte remate de Martín Mundaca. Antes del descanso, el atajadón fue del Mono Sánchez tras un disparo de distancia de Huachipato (30′).

Segundo tiempo parejo: si Coquimbo no juega bien aguanta

Ya en el segundo tiempo, Matías Palavecino probó desde lejos y su remate se fue cerca del marco acerero, mientras Odriozola volvió a evitar el segundo del Pirata tras el cabezazo de Bruno Cabrera (66′).

Coquimbo pudo quedarse con 10 también: Cabrera bajó a Mario Briceño justo antes que entrara al área con un agarrón. El árbitro Mathias Riquelme lo expulsó, pero tras mirar la acción en el VAR cambió la roja por tarjeta amarilla.

Con el triunfo, Coquimbo se aleja en la punta al alcanzar 53 unidades versus las 39 de Palestino y los 38 de Universidad de Chile, que tiene que jugar el Superclásico ante Colo Colo. Huachipato queda octavo con 31 positivos.

