Universidad de Chile se niega a bajar los brazos en la pelea por el título de la Liga de Primera 2025, pese a que Coquimbo Unido los supera por 12 puntos en la tabla de posiciones.

Los azules tienen un partido menos (vs Everton de local) y este fin de semana tienen que afrontar el Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental, que es clave para seguir por el camino de pillar a los Piratas.

Por lo mismo, el camarín de la U tiene claro que todavía el gran objetivo es poder levantar el título del torneo, donde entienden que han quedado bien atrás en la carrera.

Pese a esto, aseguran que es difícil, pero ponen como ejemplo la remontada que les pegó Colo Colo en la temporada 2024, que dejó a los azules sin poder levantar la corona cuando fueron puntos gran parte de la competencia.

La U todavía tiene en el recuerdo la remontada de Colo Colo en 2024. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La U sueña con pillar a Coquimbo Unido

Fue Franco Calderón quien conversó con TNT Sports en la previa del Superclásico contra Colo Colo, donde asegura que, pese la distancia con Coquimbo Unido, se niegan a dejar la pelea.

“Tenemos tres puntos, que es un partido que nos falta, nos falta con ellos, tienen partidos importantes y en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar, así que nosotros confiados que podemos salir campeón, eso es lo importante”, explicó Calderón.

En esa línea, aunque todavía les duele, ponen como ejemplo la remontada de Colo Colo la temporada pasada, que dejó a la U sin el título del torneo al final de la temporada.

“Falta torneo, el año pasado perdimos puntos y Colo Colo metió todos los partidos, así que hoy en día la mentalidad es lo más arriba posible, que es ser campeón y para eso tenemos que ganar todo lo que viene”, cerró.

