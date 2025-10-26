Es tendencia:
¿Era penal? La mano de la U de Chile que es calcada a la que le dio la pena máxima ante Lanus

La Universidad de Chile tuvo una jugada polémica en su área, que no terminó en penal, por decisión del árbitro del Clásico Universitario.

Por Jose Arias

La U juega ante Católica.
© Captura de pantallaLa U juega ante Católica.

Universidad de Chile pretende avanzar de manera vertiginosa hacia el Chile 2. Para ello, tiene que derrotar a Universidad Católica en el Clásico Universitario, que se juega en el Claro Arena.

Sin embargo, el partido no se está presentando cómo a la Universidad de Chile le conviene. Difíciles momentos ha pasado a lo largo del partido. Una de las jugadas de peligro tuvo mucha polémica por medio.

Se trata de una mano en el área de la Universidad de Chile que el VAR ni siquiera se dignó a darle mucha atención. No obstante, los comentarios desde fuera de la cancha increparon al árbitro, porque fue similar a otro penal que sí cobraron.

¿Era mano?

Lo cierto es que en la transmisión de TNT Sports, muchos pusieron la incógnita en el cielo. ¿Fue mano el rebote que dio en la extremidad de Franco Calderón? Es muy parecida al penal que le cobraron a la U ante Lanús.

La excusa del rebote parece que no vale en esta ocasión. Pero, entonces, ¿por qué ante Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana, sí? Finalmente, el juez desestimó la jugada y sigue el cero en el primer tiempo del duelo jugado en el Claro Arena.

Con este empate, un triunfo de Coquimbo Unido ante O’Higgins de Rancagua le daría este domingo el campeonato a los Piratas, que pueden incluso darse el lujo de posponer la celebración.

Lucas Di Yorio ha tenido la más clara del partido | Photosport

Lucas Di Yorio ha tenido la más clara del partido | Photosport

